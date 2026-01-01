भारत कब बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश? जापान को पीछे छोड़ चौथे नंबर पर पहुंचा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 के खत्म होने से पहले भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। 2026 में कदम रखने के साथ ही भारत अब जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की राह पर है।

आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल के अंत तक भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। इसके बाद से भारत इस लिस्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर आ गया है।

भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि भारत की जीडीपी इस वर्ष जापान से बेहतर होगी। 2026 के लिए आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था 4.51 ट्रिलियन डॉलर होगी, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था 4.46 ट्रिलियन डॉलर होगी।

हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि 2026 में सामने आने वाले आंकड़ों पर निर्भर करती है, जब फाइनल एनुअल जीडीपी आंकड़े जारी किए जाएंगे। जर्मनी को पीछे छोड़ेगा भारत भारत सरकार ने हाल ही में "2025: भारत के विकास के लिए एक निर्णायक वर्ष" नाम से एक रिपोर्ट जारी की। सरकार द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस गति को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।