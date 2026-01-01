Language
    Video: केन्या एयरवेज पर नस्लीय भेदभाव का आरोप, इनफ्लुएंसर ने उठाया मुद्दा; एयरलाइन ने क्या कहा?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:32 PM (IST)

    केन्याई इनफ्लुएंसर कैशमीर सैय्यद ने केन्या एयरवेज पर नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी बिजनेस क्लास सीट को इकोनॉमी में डाउनग् ...और पढ़ें

    Hero Image

    केन्या की मशहूर इनफ्लुएंसर कैशमीर सैय्यद (फोटो - Eng.Cashmeer_Sayyid)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्या की मशहूर इनफ्लुएंसर और बिजनेस वीमेन कैशमीर सैय्यद ने केन्या एयरवेज (KQ) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि एयरलाइन ने उनकी बिजनेस क्लास सीट को नस्लीय भादभाव करते हुए इकोनॉमी क्लास में डाउनग्रेड कर दिया।

    सैय्यद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एयरलाइन कर्मचारियों के साथ उनकी बहस दिखाई गई है। वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक हफ्ते पहले ही बिजनेस क्लास टिकट बुक किया, भुगतान किया और चेक-इन पूरा कर लिया था।

    उनका आरोप है कि उड़ान ओवरबुक होने की वजह से स्थानीय यात्रियों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, जबकि उनकी सीटें यूरोपीय पर्यटकों को सौंपी गई।

    क्या है पूरा मामला?

    सैय्यद के अनुसार, एयरलाइन ने चार यात्रियों से पैसे लिए, लेकिन सीटें नहीं दीं। वीडियो में वे कर्मचारियों से सवाल करती नजर आती हैं, 'तो आपने चार अलग-अलग यात्रियों से पैसे लिए। मैं जानना चाहता हूं कि 4ए और 4सी पर कौन बैठा है? मैंने बुक किया, मैंने भुगतान किया और मैंने पिछले हफ्ते चेक इन किया।

    क्या आप मुझे अभी मेरे पैसे देने जा रहे हैं?' इस पर कर्मचारियों को कहते हुए सुना जा सकता है कि वह अगली फ्लाइट का इंतजार करें या रिफंड लें, लेकिन सैय्यद ने इसे ठुकरा दिया।

    उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फैसला स्थानीय लोगों के प्रति पक्षपातपूर्ण था, जबकि विदेशी पर्यटकों को प्राथमिकता दी गई। इस घटना ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया और नस्लीय भेदभाव की बहस छेड़ दी।

    केन्या एयरवेज ने मामले पर क्या कहा?

    31 दिसंबर को एयरलाइन ने वायरल वीडियो पर बयान जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उड़ान एक अलग विमान से संचालित हुई, जिसमें बिजनेस क्लास सीटें कम थीं।

    KQ ने कहा कि डाउनग्रेड प्रक्रिया स्वचालित थी, जो टिकट श्रेणी और तकनीकी मानदंडों पर आधारित होती है, न कि जाति, राष्ट्रीयता या त्वचा के रंग पर। एयरलाइन ने किसी भी जानबूझकर भेदभाव से इनकार किया और माफी मांगी।

    केन्या एयरवेज ने लिखा, 'हाय यास्मीन, हमें वास्तव में खेद है कि यह अनुभव बुरा रहा। हम समझते हैं कि यह कितना रहा होगा। स्पष्ट करने के लिए, उड़ान एक डाउनग्रेड विमान के साथ संचालित हुई, जिसका मतलब था कि कम बिजनेस क्लास सीटें उपलब्ध थीं।

    परिणामस्वरूप, सभी यात्रियों को बिजनेस क्लास में समायोजित नहीं किया जा सका। ऐसी स्थितियों में, सिस्टम स्वचालित रूप से टिकट श्रेणी के आधार पर डाउनग्रेड के लिए यात्रियों का चयन करता है, और यह प्रक्रिया जाति, राष्ट्रीयता या त्वचा के रंग पर आधारित नहीं है। हम किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते हैं।'

     

     
     
     
