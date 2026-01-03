'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा', धर्मशाला में छात्रा के सुसाइड केस में UGC का एक्शन; फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। धर्मशाला के सरकारी डिग्री कॉलेज से एक 19 साल की छात्रा की आत्महत्या का मामला सामने आया। इस मामले में अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने संज्ञान लिया है। यूजीसी ने छात्रा की आत्महत्या के मामले में एक तथ्य-जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने आश्वासन दिया है इस मामले की जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूजीसी का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

'सभी आरोपियों को सजा मिले' धर्मशाला में छात्रा की आत्महत्या के मामले मं पीड़िता की मां का बयान सामने आया है। पीड़िता की मां ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि मैं यह चाहती हूं कि जो भी आरोपी है, वो सभी पकड़े जाए। इस मामले में किसी बेगुनाह को सजा न मिले, लेकिन जितने भी आरोपी हैं, सभी पकड़े जाने चाहिए। मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए।