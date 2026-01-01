हरियाणा में नेट परीक्षा के लिए हरियाणा में एक भी परीक्षा केंद्र नहीं, धुंध की वजह से आ रही समस्या
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक आयोजित नेट परीक्षा के लिए हरियाणा में कोई केंद्र नहीं बनाया गया है। इससे हिसार सहित राज्य के अभ्य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हिसार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन हरियाणा में अभ्यर्थियों के लिए कोई परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। ऐसे में हरियाणा के अभ्यर्थियों के लिए सर्दी व धुंध के मौसम में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना चुनौती बन गया है।
हिसार के अभ्यर्थियों के लिए नोएडा, चंडीगढ़ जैसे शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए है। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के गणित विभाग से डा. विजेंद्र सिहाग ने कहा कि परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र हरियाणा में भी बनाए जाने चाहिए, ताकि परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंच पाए। इस मामले को डॉ. विजेंद्र सिहाग ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जनरल डायरेक्टर व डायरेक्टर, यूजीसी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, केंद्र व राज्य सरकार शिक्षा मंत्री को ईमेल के जरिये शिकायत भी भेजी है।
उन्होंने बताया कि उनके एक परिचित की परीक्षा एक जनवरी को है, लेकिन उसका परीक्षा केंद्र नोएडा में दिया गया है। वहां पर सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 8.30 बजे तक एंट्री दी गई है। परीक्षा का समय सुबह 9 से 12 बजे तक रखा गया है। धुंध के इस मौसम में सुबह 7 बजे हिसार के परीक्षार्थी को नोएडा में पहुंचने में काफी परेशानी आएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।