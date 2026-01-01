तेलंगाना में बिकी पांच हजार करोड़ रुपये की शराब, दिसंबर महीने में बन गया बड़ा रिकॉर्ड
डिजिटल मीडिया, नई दिल्ली। तेलंगाना ने शराब की बिक्री में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य में दिसंबर 2025 में 5,102 रुपये की शराब बिकी है। साल 2025 के अंत में तेलंगाना में खूब शराब खरीदी गई है।
साल 2025 को गुड बाय कहने के जश्न में और लोकल इलेक्शन के चलते इस महीने रिकॉर्ड तोड़ शराब की बिक्री हुई है। 31 दिसंबर को तेलंगाना में 352 करोड़ रुपये की शराब बिकी है। वहीं 30 दिसंबर को 375 करोड़ रुपये की शराब की सेल हुई है। तेलंगाना में इन 48 घंटों में 727 करोड़ रुपये की शराब खरीदी गई।
शराब की सेल में 45 फीसदी की बढ़ोतरी
तेलंगाना में शराब की बिक्री में यह उछाल त्योहारी मांग, राज्य की नई शराब नीति और स्थानीय सरपंच चुनावों के मिले-जुले प्रभाव के कारण हुआ है।
दिसंबर 2025 का राजस्व पिछले दिसंबर 2024 के औसत से 1,600 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 45 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। दिसंबर के अंत में शीत लहर के बावजूद, व्हिस्की, ब्रांडी और रम जैसी स्ट्रांग शराबों की बिक्री ज्यादा हुई।
इसके विपरीत, बीयर की बिक्री में पिछले समय की तुलना में लगभग 35 लाख केस की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट का मुख्य कारण 650 मिलीलीटर की बोतल की कीमत में 150 रुपये से 180 रुपये की वृद्धि और ठंड का मौसम है, जो भारत की "बीयर राजधानी" कहे जाने वाले इस राज्य के लिए एक बड़ा बदलाव है।
आबकारी अधिकारियों ने इस अवधि के दौरान उपभोक्ता व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव देखा। नई शराब नीति के तहत मल्टी-ब्रांड प्रोडक्ट के आने से भी शराब की बिक्री में वृद्धि हुई है।
