तेलंगाना में 80 वर्षीय बुजुर्ग ने जिंदा रहते खुद बनवाई अपनी कब्र, 12 लाख रुपये कर दिए खर्च
तेलंगाना के जगतियाल जिले में 80 वर्षीय नक्का इंद्रय्या ने जीवित रहते हुए 12 लाख रुपये की लागत से अपनी कब्र बनवाई है। वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपनी पत ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के जगतियाल जिले में रहने वाले 80 वर्षीय नक्का इंद्रय्या ने जिंदा रहते अपनी ही कब्र बनवाकर सबको हैरान कर दिया है। खास बात यह है कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं।
लक्ष्मीपुरम गांव में बनी यह कब्र उनकी पत्नी की कब्र के पास है। ग्रेनाइट से बनी इस कब्र पर जीवन और मृत्यु की सच्चाई बताने वाला संदेश भी लिखा गया है।
12 लाख रुपये खर्च कर बनवाई कब्र
इंद्रय्या ने बताया कि उन्होंने यह कब्र करीब 12 लाख रुपये की लागत से तमिलनाडु के कारीगरों की मदद से बनवाई है। वे रोजाना इस जगह पर जाते हैं, आसपास की सफाई करते हैं, पौधों को पानी देते हैं और कुछ समय शांति से वहां बैठते हैं।
चार बच्चों के पिता इंद्रय्या ने परिवार में नौ शादियां करवाई हैं। उनका कहना है कि वे अपने निधन के बाद बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं देना चाहते।
दार्शनिक अंदाज में इंद्रय्या ने कहा कि 'मृत्यु अटल है और इंसान अपने साथ कोई भी संपत्ति नहीं ले जा सकता।' इंद्रय्या की इस कब्र की इलाके में चारों तरफ चर्चा है।
