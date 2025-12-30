Language
    हैदराबाद बना मेगा सिटी, 3 गुना बढ़ा GHMC क्षेत्र; 12 जोन और 4 पुलिस कमिश्नरेट स्थापित

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:28 PM (IST)

    हैदराबाद की सीमा का पुनर्गठन (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का प्रशासनिक और भौगोलिक परिदृश्य मंगलवार को आधिकारिक तौर पर संपन्न हो गया। इसके साथ ही हैदराबाद एक 'मेगा सिटी' में परिवर्तित हो गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) का क्षेत्र तीन गुना बढ़कर 650 वर्ग किलोमीटर से 2,053 वर्ग किलोमीटर हो गया।

    दरअसल, 27 आसपास की नगरपालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों का GHMC में विलय किया गया और पुलिस व्यवस्था को चार अलग-अलग आयुक्तों में पुनर्गठित किया गया है। ताकि 1.34 करोड़ से अधिक की आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

    मौलिक रूप से बदला जीएचएमसी

    हैदराबाद का परिदृश्य मौलिक रूप से बदल गया है, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) का आकार पहले के आकार से तीन गुना बढ़ गया है। हैदराबाद में प्रशासनिक क्षेत्रों की संख्या छह से बढ़ाकर 12 कर दी गई है, जबकि नगर निगम वार्डों की संख्या 150 से बढ़कर 300 हो गई है।

    मेगा सिटी में परिवर्तित हुआ हैदराबाद

    ऐतिहासिक विलय और प्रशासनिक पुनर्गठन मंगलवार को आधिकारिक तौर पर संपन्न हो गया। इसके साथ ही हैदराबाद एक 'मेगा सिटी' में परिवर्तित हो गया। इस कदम से शहर का नागरिक अधिकार क्षेत्र 650 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2,053 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जिससे हैदराबाद भारत के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक बन गया है।

    11,460 करोड़ रुपये के बजट

    अधिकारियों के अनुसार, यह विकेंद्रीकरण वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित रिकॉर्ड 11,460 करोड़ रुपये के बजट के प्रबंधन की कुंजी है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से नवगठित परिधीय क्षेत्रों में जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन और सड़क नेटवर्क जैसे एकसमान बुनियादी ढांचे को लाना है।

    नागरिक विस्तार के साथ-साथ राज्य ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में भी सुधार किया है। पारंपरिक त्रि-आयुक्त प्रणाली को चार इकाइयों - हैदराबाद, साइबरबाद, मलकाजगिरि (पूर्व में रचाकोंडा) और नवनिर्मित फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट - से प्रतिस्थापित किया गया है।

    हैदराबाद में सरकार की प्रमुख परियोजना फ्यूचर सिटी के लिए एक समर्पित सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट की स्थापना की गई है, जिसमें चेवेल्ला, मोइनाबाद और महेश्वरम जैसे क्षेत्र शामिल हैं।