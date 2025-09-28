Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Karur Stampede: 38 शवों की हुई पहचान, 2 घायलों की हालत गंभीर; कलेक्टर-डॉक्टर ने दी भगदड़ पर अपडेट

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:25 AM (IST)

    तमिलनाडु के करूर में भगदड़ मचने से 39 लोगों की जान चली गई जिनमें 17 महिलाएं शामिल हैं। डिंडीगुल के जिला कलेक्टर एस सरवनन ने बताया कि 38 मृतकों की पहचान हो चुकी है लेकिन एक महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस उसके परिवार का पता लगाने का प्रयास कर रही है। 14 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    तमिलनाडु भगदड़ पर ताजा अपडेट। फोटो- पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 17 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से 38 लोगों की पहचान हो चुकी है।

    डिंडीगुल के जिला कलेक्टर एस सरवनन ने इसकी जानकारी दी है। उनका कहना है कि एक महिला की पहचान अभी तक नहीं हुई है और न ही उसके परिजनों का कुछ पता चला है।

    एस सरवनन के अनुसार,

    पुलिस महिला के परिजनों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। एक बार सबकी पहचान पूरी हो जाए, तो सभी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।

    2 लोगों की हालत गंभीर

    जिला कलेक्टर एस सरवनन का कहना है कि 14 शव पहले ही परिजनों को सौंप दिए गए हैं। वहीं, डॉक्टर सुगांथी राजकुमारी का कहना है कि घायलों को बीती रात ही अस्पताल में भर्ती किया गया था। इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है। उनका इलाज चल रहा है।

    डॉक्टर राजकुमारी ने बताया, "हमें कुल 39 शव मिले हैं। 31 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है। 2 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- भगदड़ के बाद मीडिया से मुंह छिपाते हुए निकल गए थे एक्टर विजय, चेन्नई पहुंचकर तोड़ी थी चुप्पी

    यह भी पढ़ें- 39 मौतें, 10 लाख मुआवजा और न्यायिक जांच आयोग... तमिलनाडु भगदड़ मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?