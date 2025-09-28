भगदड़ के बाद मीडिया से मुंह छिपाते हुए निकले एक्टर विजय, चेन्नई पहुंचकर तोड़ी चुप्पी

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मच गई जिसमें 17 महिलाओं सहित 39 लोगों की मौत हो गई। विजय 7 घंटे देरी से पहुंचे जिसके बाद भीड़ अनियंत्रित हो गई। विजय ने पानी की बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। घटना के बाद विजय त्रिची एयरपोर्ट से चेन्नई रवाना हो गए और बाद में हादसे पर दुख जताया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में एक भव्य रैली का आयोजन हुआ। एक्टर से राजनेता बने विजय की एक झलक पाने के लिए करूर के मैदान में हजारों लोगों की भीड़ (Tamilnadu Stampede) उमड़ पड़ी। लोग सुबह से भूखे-प्यासे मैदान में बैठे विजय का इंतजार कर रहे थे। विजय 7 घंटे की देरी से रैली में पहुंचे। हालांकि, विजय के पहुंचते ही लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया। आखिर उनका घंटों का इंतजार सफल हो गया था।

विजय ने जैसे ही रैली में बोलना शुरू किया, अचानक भीड़ की वजह से उन्हें असहज महसूस होने लगा। विजय ने दरियादिली दिखाते हुए भीड़ में पानी की बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं और इससे पहले किसी को कुछ समझ आता कि हालात बेकाबू हो गए।

17 महिलाओं समेत 39 की मौत तमिलनाडु में बीती रात जो कुछ भी हुआ, उसने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में 17 महिलाओं समेत 39 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। मगर, क्या आप जानते हैं कि भगदड़ के बाद एक्टर विजय की क्या प्रतिक्रिया थी?

त्रिची एयरपोर्ट का वीडियो विजय ने हादसे पर दुख जताया, लेकिन चेन्नई पहुंचने के बाद। जी हां, भगदड़ के दौरान जब भीड़ अनियंत्रित हुई, तो विजय सीधे त्रिची एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। भगदड़ पर विजय ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी थी। उन्होंने न तो करूर के मैदान में और न ही त्रिची एयरपोर्ट पर कोई बयान दिया। विजय ने सीधे चेन्नई की फ्लाइट पकड़ी और राजधानी के लिए रवाना हो गए।

चेन्नई पहुंचकर दिया बयान त्रिची एयरपोर्ट से भी विजय का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मीडिया से बचते हुए निकल जाते हैं। सब उम्मीद कर रहे थे कि विजय मामले पर कुछ तो बोलेंगे। मगर, उन्होंने चेन्नई सुरक्षित पहुंचने के बाद इसपर चुप्पी तोड़ी। विजय की फ्लाइट जब चन्नई में लैंड हुई, तब उन्होंने कहा, "मेरा दिल टूट गया है और दर्द में तड़प रहा है।"