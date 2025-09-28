39 मौतें, 10 लाख मुआवजा और न्यायिक जांच आयोग... तमिलनाडु भगदड़ मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?

तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की जान चली गई और 50 से अधिक घायल हो गए। रैली में उम्मीद से ज़्यादा भीड़ होने के कारण स्थिति अनियंत्रित हो गई। गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने पीड़ितों के प्रति दुख व्यक्त किया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में 39 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। चेन्नई से महज 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करूर में हुआ यह हादसा सवालों के घेरे में है।

कितने लोगों की गई जान? करूर की भगदड़ में 17 महिलाओं समेत 39 लोगों की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की आशंका है। यह आंकड़े अभी और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं।

भगदड़ की वजह क्या? करूर के जिस मैदान में एक्टर विजय की रैली का आयोजन किया गया था, उसकी क्षमता 10,000 लोगों की है, लेकिन वास्तव में मौके पर 30,000 के लगभग लोग मौजूद थे। तमिलनाडु के डीजीपी इनचार्ज जी वेंकटरमन के अनुसार, TVK की रैलियों में भीड़ कम होती है। मगर, इस बार अचानक से जो भीड़ बढ़ी, इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आयोजनकर्ताओं का अनुमान था कि रैली में 10,000 तक लोग आ सकते हैं, मगर मौके पर 27,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। इससे स्थिति अनियंत्रित हो गई। कैसे बढ़ी भीड़? करूर में एक्टर विजय की रैली का समय दोपहर 3 बजे से शाम 10 बजे तक निर्धारित किया गया था। ऐसे में लोग सुबह 11 बजे से ही मैदान पर एकत्रित होने लगे। विजय रैली में काफी देर से पहुंचे और तब तक भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। विजय शाम को लगभग 7:40 बजे मैदान में पहुंचे। लोग घंटों से भूखे-प्यासे विजय के इंतजार में बैठे थे और उनके देखते ही भीड़ बेकाबू हो गई।

भगदड़ से पहले क्या हुआ? मैदान में भीड़ बढ़ने की वजह से विजय को असहज महसूस होने लगा और विजय ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। लोगों की मदद करने के लिए विजय ने भीड़ में पानी की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसी दौरान मौके पर भगदड़ की स्थिति बनने लगी और कुछ ही देर में हालात अनियंत्रित हो गए।

गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट तमिलनाडु पुलिस ने भगदड़ की जांच के लिए कमिशन का गठन किया है। वहीं, गृह मंत्रालय ने भी तमिलनाडु सरकार से मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में एक्टर विजय और उनकी पार्टी के लोगों से भी पूछताछ हो सकती है।

CM स्टालिन ने दिए जांच के आदेश तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन आज घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मामले की जांच के लिए एकत सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड हाईकोर्ट की जस्टिस अरुणा जगदीशन करेंगी।