    तमिलनाडु में खौफनाक वारदात, अज्ञात लोगों ने 53 वर्षीय व्यक्ति को लिव-इन पार्टनर के साथ जिंदा जलाया

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:18 AM (IST)

    तमिलनाडु के तिरुवनमलाई जिले में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। अज्ञात लोगों ने 53 वर्षीय किसान पी शक्तिवेल और उनकी 40 वर्षीय लिव-इन पार्टनर एस अमृतम को ...और पढ़ें

    तमिलनाडु में खौफनाक वारदात (प्रतीकात्मतक तस्वीर)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तिरुवनमलाई जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें अज्ञात लोगों ने एक 53 वर्षीय व्यक्ति और उसकी लिव-इन पार्टनर को झोंपड़ी में बंद करके आग लगा दी। इस हादसे में झोंपड़ी में बंद दोनों लोगों की मौत हो गई।

    इस खौफनाक वारदात में मृतकों की पहचान चेंगम के पास पक्कीरिपालयम गांव के निवासी किसान पी शक्तिवेल और उनकी लिव-इन पार्टनर 40 वर्षीय एस अमृतम के रूप में हुई है।

    तमिलनाडु में गांव वालों ने वारदात को दिया अंजाम

    चेंगम इंस्पेक्टर एम सेल्वराज ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पक्कीरीपालयम में एक झोपड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। सूचना मिलते ही एक टीम मौके पर पहुंची। टीम को वहां दो शव मिले, जो बुरी तरह जल चुके थे और उनकी पहचान करना मुश्किल था।

    पुलिस के साथ ही एक फोरेंसिक टीम भी वारदात की जगह पर पहुंची और सुराग जुटाने के लिए घटनास्थल की छानबीन की। इस जांच में एक खोजी कुत्ते की मदद भी ली गई।

    पुलिस ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम मौके पर ही किया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि शक्तिवेल तीन साल पहले अपनी पत्नी एस तमिलारसी से अलग हो गए थे। दंपति के दो बेटे और एक बेटी है। उनकी पत्नी अब अपने बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहती हैं।

    सेल्वराज का अमृतम से तीन साल पहले रिश्ता शुरू हुआ था। अमृतम भी अपने पति से अलग रह रही थीं और उनके भी दो बेटे और एक बेटी है।

    इंस्पेक्टर ने बताया, 'हमने दो लोगों की संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया है। पति-पत्नी, जो अपने-अपने जीवनसाथी से अलग हो चुके थे, पिछले तीन साल से साथ रह रहे थे। हम दोनों के जीवनसाथियों की इस मामले से जुड़े होने की भी सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं।

