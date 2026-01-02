तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल तेज, अन्नाद्रमुक को टिकट के लिए 10 हजार से अधिक आवेदन

पीटीआई, चेन्नई। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी अन्नाद्रमुक (एआइएडीएमके) में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी को उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के पहले चरण में ही 10 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो संगठन के भीतर भारी उत्साह और सक्रियता को दर्शाता है।

पार्टी के अनुसार, कुल 10,175 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में होने वाले 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए टिकट की मांग की है।

इनमें एक बड़ी संख्या उन कार्यकर्ताओं की भी है जिन्होंने पार्टी के महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ाने की इच्छा जताई है। ऐसे आवेदनों की संख्या 2,187 बताई गई है।