25 और 31 दिसंबर को स्विगी-जोमैटो की हड़ताल, पूरे भारत में नहीं डिलीवर होंगे ऑनलाइन ऑर्डर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकइट, जेप्टो, अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य ई-कॉमर्स एग्रीगेटर कंपनियों सहित प्रमुख ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी और होम सर्विस प्लेटफॉर्म के डिलीवरी और गिग वर्कर ने हड़ताल का एलान किया है। 25 और 31 दिसंबर को ये सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

काम करने की बिगड़ती परिस्थितियों और उचित वेतन, सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से वंचित किए जाने के विरोध में ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। स्विगी-जोमैटो की हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और इंडियन फेडरेशन ऑफ एप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) ने एक बयान में कहा कि "खासकर व्यस्त समय में और त्योहारों के दौरान डिलीवरी वर्करों को लंबे समय तक काम करना होता है।