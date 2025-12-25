25 और 31 दिसंबर को स्विगी-जोमैटो की हड़ताल, पूरे भारत में नहीं डिलीवर होंगे ऑनलाइन ऑर्डर
स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकइट और अन्य ई-कॉमर्स एग्रीगेटर कंपनियों के डिलीवरी और गिग वर्कर ने 25 और 31 दिसंबर को हड़ताल का एलान किया है। ये कर्मचारी काम करन ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकइट, जेप्टो, अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य ई-कॉमर्स एग्रीगेटर कंपनियों सहित प्रमुख ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी और होम सर्विस प्लेटफॉर्म के डिलीवरी और गिग वर्कर ने हड़ताल का एलान किया है। 25 और 31 दिसंबर को ये सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं।
काम करने की बिगड़ती परिस्थितियों और उचित वेतन, सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से वंचित किए जाने के विरोध में ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं।
स्विगी-जोमैटो की हड़ताल
तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और इंडियन फेडरेशन ऑफ एप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) ने एक बयान में कहा कि "खासकर व्यस्त समय में और त्योहारों के दौरान डिलीवरी वर्करों को लंबे समय तक काम करना होता है।
डिलीवरी वर्कर्स ने कहा कि हमें घटती कमाई, असुरक्षित डिलीवरी टारगेट, मनमाने ढंग से आईडी ब्लॉक करना, नौकरी की असुरक्षा और बेसिक वेलफेयर प्रोटेक्शन के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।"
क्या है इन लोगों की डिमांड?
ऑनलाइन फूड डिलीवरी वर्कर्स की डिमांड है कि तुरंत ही '10 मिनट डिलीवरी' मॉडल को वापस लिया जाए। इसके साथ ही इन लोगों का कहना है कि इनके लिए निष्पक्ष और पारदर्शी वेतन संरचना होनी चाहिए।
- बिना उचित प्रक्रिया के मनमानी आईडी ब्लॉकिंग और सजा का अंत
- बेहतर सुरक्षा उपकरणों सहित सुरक्षा के उपाय
- बिना किसी भेदभाव के सुनिश्चित और सुसंगत कार्य
- कार्यस्थल पर सम्मान और गरिमा, जिसमें प्लेटफॉर्म और ग्राहक दोनों ही बेहतर व्यवहार करें
- विश्राम के लिए अनिवार्य अवकाश और काम करने के लिए भी फिक्स टाइम
- नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, जिसमें स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवरेज और पेंशन लाभ शामिल हों
