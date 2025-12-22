Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोने के सिक्के खरीदने में दिल्ली वाले नंबर-वन, हर 4 में से एक ऑर्डर NCR से; रात 10 से 11 बजे क्या-क्या खरीदते हैं?

    By Jagran BusinessEdited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:02 PM (IST)

    दिल्ली वालों का सोने के प्रति प्रेम 2025 में साफ़ दिखाई दिया। स्विगी इंस्टामार्ट की रिपोर्ट के अनुसार, प्लेटफ़ॉर्म पर बिकने वाले 24 कैरेट गोल्ड कॉइन के ...और पढ़ें

    Hero Image

    Gold Coin खरीदने में दिल्ली वाले नंबर-वन, हर 4 में से एक ऑर्डर NCR से; रात 10 से 11 बजे क्या-क्या खरीदा?

    Delhi Gold Buying A Boom: दिल्ली वालों का सोने से प्यार 2025 में साफ दिखाई दिया। स्विगी इंस्टामार्ट ( Swiggy Instamart) की सालाना रिपोर्ट हाउ इंडिया इंस्टामार्टेड 2025 (How India Instamarted 2025) के मुताबिक, प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले 24 कैरेट गोल्ड कॉइन के हर चार में से एक ऑर्डर दिल्ली-एनसीआर से आया। यानी गोल्ड खरीदारी में राजधानी टॉप शहरों में शामिल रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में प्रीमियम खरीदारी का ट्रेंड तेज हुआ है। सोना ही नहीं, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री भी उछली। एक ही ग्राहक ने स्मार्टफोन पर 20.6 लाख रुपए खर्च कर दिए, वो भी एक साथ 28 आईफोन खरीदकर। यह दिखाता है कि दिल्ली में अब बड़ी खरीदारी भी मिनटों में घर पहुंच रही है।

    5 ग्राहकों ने सालभर में 11 लाख से ज्यादा खर्चे

    खर्च के पैटर्न भी बदले हैं। दिल्ली के पांच ग्राहकों ने साल भर में 11 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। इससे साफ है कि दिल्ली इंस्टामार्ट के सबसे हाई-वैल्यू और एक्टिव मार्केट्स में गिनी जा रही है, जहां रोज़मर्रा की जरूरतों के साथ लाइफस्टाइल शॉपिंग भी तेज़ है।

    स्विगी इंस्टामार्ट के चीफ बिजनेस ऑफिसर हरि कुमार गोपीनाथ ने कहा कि क्विक कॉमर्स अब सिर्फ सुविधा नहीं, आधुनिक भारतीय जीवनशैली का हिस्सा बन चुका है। छोटी इम्पल्स खरीदारी से शुरू होकर यह प्लान्ड और बड़े खर्चों तक पहुंच गया है।

    यह भी पढ़ें- कौन हैं भारतीय मूल के आनंद वरदराजन, जो बने स्टारबक्स के नए CTO; कितनी मिलेगी सैलरी?

    दिल्ली में इंस्टामार्ट पर क्या ट्रेंड रहा?

    • गोल्ड फास्ट डिलीवरी: 24 कैरेट गोल्ड कॉइन प्रीमियम कैटेगरी में सबसे आगे।
    • प्रीमियम स्नैक्स: चॉकलेट, बेकरी, फ्रोजन स्नैक्स और रामेन की मजबूत मांग।
    • ग्लोबल टेस्ट: कोरियन फूड ऑर्डर 36.6% बढ़े; हॉट चिकन रामेन सबसे पॉपुलर।
    • लेट-नाइट क्रेविंग: रात 10-11 बजे चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक और पैक्ड वॉटर की सबसे ज्यादा डिमांड।
    • सोच-समझकर खरीदारी: सेक्शुअल वेलनेस, हेल्थकेयर और पर्सनल टेक एक्सेसरीज़ में बढ़ोतरी।

    देशभर की बात करें तो 2025 में दूध नंबर-1 जरूरी सामान रहा। प्लेटफॉर्म पर हर सेकंड 4+ पैकेट ऑर्डर हुए। वहीं सबसे बड़ा ऑर्डर हैदराबाद से आया, जहां 4.3 लाख रुपए की कार्ट में तीन iPhone 17 Pro खरीदे गए।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US