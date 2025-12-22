सोने के सिक्के खरीदने में दिल्ली वाले नंबर-वन, हर 4 में से एक ऑर्डर NCR से; रात 10 से 11 बजे क्या-क्या खरीदते हैं?

Delhi Gold Buying A Boom: दिल्ली वालों का सोने से प्यार 2025 में साफ दिखाई दिया। स्विगी इंस्टामार्ट ( Swiggy Instamart) की सालाना रिपोर्ट हाउ इंडिया इंस्टामार्टेड 2025 (How India Instamarted 2025) के मुताबिक, प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले 24 कैरेट गोल्ड कॉइन के हर चार में से एक ऑर्डर दिल्ली-एनसीआर से आया। यानी गोल्ड खरीदारी में राजधानी टॉप शहरों में शामिल रही।

रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में प्रीमियम खरीदारी का ट्रेंड तेज हुआ है। सोना ही नहीं, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री भी उछली। एक ही ग्राहक ने स्मार्टफोन पर 20.6 लाख रुपए खर्च कर दिए, वो भी एक साथ 28 आईफोन खरीदकर। यह दिखाता है कि दिल्ली में अब बड़ी खरीदारी भी मिनटों में घर पहुंच रही है।

5 ग्राहकों ने सालभर में 11 लाख से ज्यादा खर्चे खर्च के पैटर्न भी बदले हैं। दिल्ली के पांच ग्राहकों ने साल भर में 11 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। इससे साफ है कि दिल्ली इंस्टामार्ट के सबसे हाई-वैल्यू और एक्टिव मार्केट्स में गिनी जा रही है, जहां रोज़मर्रा की जरूरतों के साथ लाइफस्टाइल शॉपिंग भी तेज़ है।