जोमैटो व स्विगी के डिलीवरी बॉय की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत, बाइक पर पंचकूला से जीरकपुर सामान देने आया था
चंडीगढ़ में जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉय की तेज रफ्तार कार की टक्कर में मौत हो गई। वह पंचकूला से जीरकपुर सामान देने आया था। वापस जाते समय हादसा हो ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉय को तेज रफ्तार ने टक्कर मारी। जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कार चालक रॉयल एस्टेट निवासी बिमल गर्ग के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
डिलीवरी बॉय कृष्णा पंचकूला के सेक्टर-4 का रहने वाला था। वह मोटरसाइकिल पर जीरकपुर सामान की डिलीवरी देने आया था। वापस जाते समय माया गार्डन मैग्नीशिया के सामने डिवाइडर पार करने लगा तो तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी।
कृष्णा मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने के बाद सड़क पर गिरकर चोटिल हो गया। उसे घायलावस्था में सिविल अस्पताल डेराबस्सी पहुंचाया तो डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने कृष्णा के भाई रंजीत की शिकायत पर बिमल गर्ग खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
