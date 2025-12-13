जोमैटो व स्विगी के डिलीवरी बॉय की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत, बाइक पर पंचकूला से जीरकपुर सामान देने आया था

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉय को तेज रफ्तार ने टक्कर मारी। जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कार चालक रॉयल एस्टेट निवासी बिमल गर्ग के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

डिलीवरी बॉय कृष्णा पंचकूला के सेक्टर-4 का रहने वाला था। वह मोटरसाइकिल पर जीरकपुर सामान की डिलीवरी देने आया था। वापस जाते समय माया गार्डन मैग्नीशिया के सामने डिवाइडर पार करने लगा तो तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी।