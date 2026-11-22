डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में आज रविवार, 22 नवंबर की सुबह हादसों के साथ हुई है। देश के चार राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और राजस्थान में ऐसे कई बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें 28 लोगों की जान चली गई।

राजस्थान के कोटा में जहां सड़क हादसे में एक ही परिवार के लोगों की मौत हो गई। वहीं गुजरात के कच्छ में हुए सड़क हादसे ने आर्मी फैमिली के 7 लोगों की जिंदगी छीन ली। देश में इन बड़े 4 राज्यों में 6 हादसे हुए हैं, जिनमें 28 लोगों की मौत हुई है। कहीं कार और ट्रक की टक्कर तो गई तो ड्राइवर की लापरवाही ने लोगों की जान ले ली। कोटा में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत राजस्थान में कोटा-उदयपुर नेशनल हाईवे पर शंभूपुरा गांव के पास शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात 2 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं।

जूनागढ़ में यह हादसा केशोद-बलागाम रोड पर खमिधाना गांव के पास हुआ। कार में चार लोग सवार थे, जिनमें से एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई। कृष्णाबेन नाम की एक महिला को गंभीर हालत में केशोद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।