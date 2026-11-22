डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के जोधपुर में शुक्रवार शाम एक कार और ट्रैवल टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है और करीब 15 लोग घायल हैं।

सभी घायलों को मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग गुजरात लौट रहे थे।

जोधपुर हादसे में 3 लोगों की मौत

मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक, विकास राजपुरोहित ने बताया, 'यह गुजरात का एक ही परिवार है, जो शायद गुजरात से रामदेवरा जा रहा था, तभी उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई।'

विकास राजपुरोहित ने हादसे के बारे में आगे जानकारी देते हुए कहा, 'हमें शाम करीब 7:00 बजे इस घटना की सूचना मिली और हमने सभी जरूरी इंतजाम किए। अब तक चार एम्बुलेंस के जरिए लगभग 14-15 लोग यहां पहुंच चुके हैं। इस समूह में 3 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं।'