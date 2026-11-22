गुजरात के कच्छ में तेज रफ्तार ट्रक की कार से टक्कर, 7 लोगों की मौत
गुजरात के कच्छ जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक और कार की टक्कर में सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
HighLights
गुजरात के कच्छ में ट्रक-कार टक्कर में 7 की मौत।
तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर।
पुलिस ने हादसे की जानकारी दी, जांच जारी।
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के कच्छ जिले में बड़ा हादसा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रक की कार से टक्कर हो गई। पुलिस ने जानकारी दी है कि इस हादसे में सात लोगों की मौत हुई है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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