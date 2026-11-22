डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के कच्छ जिले में बड़ा हादसा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रक की कार से टक्कर हो गई। पुलिस ने जानकारी दी है कि इस हादसे में सात लोगों की मौत हुई है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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