साक्षी मलिक रेलवे में नौकरी पर वापस लौटीं, कहा- आंदोलन से न हटे हैं न हटेंगे, इंसाफ मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को सोमवार को तगड़ा झटका लगा है। साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। वे अब अपनी नौकरी पर लौट गए हैं। साक्षी रेलवे में नौकरी करती हैं। उन्होंने आंदोलन से हटने की खबरों को गलत बताया है।

साक्षी मलिक ने कहा, ''ये खबर बिलकुल ग़लत है। इंसाफ़ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है, ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी ज़िम्मेदारी को साथ निभा रही हूं। इंसाफ़ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई ग़लत खबर ना चलाई जाए।''

बता दें, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत तमाम पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर 23 अप्रैल से जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे थे। इससे पहले, जनवरी में उन्होंने धरना दिया था, लेकिन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया था।

Wrestlers Sakshee Malikkh and Bajrang Punia rejoin their posts as OSD (Sports) in Indian Railways.



(File pics) pic.twitter.com/jtYqDbMS40— ANI (@ANI) June 5, 2023