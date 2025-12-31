Republic Day 2026: ऊंट, टट्टू और शिकारी पक्षी... गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना के साथ पहली बार दिखेंगे मिलिट्री डॉग्स

भारत का गौरव बनेगा ये पशुबल

गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार पूरा भारत एक दुर्लभ और प्रभावशाली दृश्य देखने वाला है, जब भारतीय सेना पशुबल के साथ कर्तव्य पथ पर निकलेगी, जो कि भारत की बलिदान और अद्वितीय क्षमता वाली सेना का प्रतीक होगा।

भारतीय सेना हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ न कुछ अलग अंदाज में नजर आती है। वहीं इस बार भारतीय सेना के साथ ऊंट, टट्टू और शिकारी पक्षी परेड के दौरान नजर आने वाले हैं।