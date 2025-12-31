Republic Day 2026: ऊंट, टट्टू और शिकारी पक्षी... गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना के साथ पहली बार दिखेंगे मिलिट्री डॉग्स
नए साल 2026 से पहले गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार 26 जनवरी की परेड में भारतीय सेना एक विशेष पशु दल को शामिल करेगी। इसमें दो बैक्ट्र ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल 2026 की शुरुआत होने से पहले ही गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस साल 26 जनवरी के मौके पर भारतीय सेना विशेष रूप से चयनित पशु दल को परेड में शामिल करने जा रही है।
गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना के साथ दो बैक्ट्रियन ऊंट, चार जांस्कर टट्टू, चार शिकारी पक्षी, दस भारतीय नस्ल के आर्मी डॉग्स परेड के दौरान शामिल होंगे। इसके साथ ही सेवा में मौजूद छह कन्वेंशनल मिलिट्री डॉग्स भी इस परेड का हिस्सा बनेंगे।
मिलिट्री डॉग्स के साथ उतरेगी भारतीय सेना
26 जनवरी के मौके पर ऐसा पहली बार होगा, जब मिलिट्री डॉग्स कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान नजर आएंगे। गणतंत्र दिवस के लिए परेड से पहले भारतीय सेना का कर्तव्य पथ पर इन पशुबल के साथ प्रैक्टिस करते हुए वीडियो भी सामने आया ह।
#WATCH | Delhi | For the first time, a carefully curated animal contingent of the Remount & Veterinary Corps (RVC) of the Indian Army will be showcased during the Republic Day 2026 march along Kartavya Path.— ANI (@ANI) December 31, 2025
The contingent will feature two Bactrian camels, four Zanskar ponies,… pic.twitter.com/31TD8DLc16
भारत का गौरव बनेगा ये पशुबल
गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार पूरा भारत एक दुर्लभ और प्रभावशाली दृश्य देखने वाला है, जब भारतीय सेना पशुबल के साथ कर्तव्य पथ पर निकलेगी, जो कि भारत की बलिदान और अद्वितीय क्षमता वाली सेना का प्रतीक होगा।
भारतीय सेना हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ न कुछ अलग अंदाज में नजर आती है। वहीं इस बार भारतीय सेना के साथ ऊंट, टट्टू और शिकारी पक्षी परेड के दौरान नजर आने वाले हैं।
