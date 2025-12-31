Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Republic Day 2026: ऊंट, टट्टू और शिकारी पक्षी... गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना के साथ पहली बार दिखेंगे मिलिट्री डॉग्स

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:16 PM (IST)

    नए साल 2026 से पहले गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार 26 जनवरी की परेड में भारतीय सेना एक विशेष पशु दल को शामिल करेगी। इसमें दो बैक्ट्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    गणतंत्र दिवस पर परेड में शामिल होंगे मिलिट्री डॉग्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल 2026 की शुरुआत होने से पहले ही गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस साल 26 जनवरी के मौके पर भारतीय सेना विशेष रूप से चयनित पशु दल को परेड में शामिल करने जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना के साथ दो बैक्ट्रियन ऊंट, चार जांस्कर टट्टू, चार शिकारी पक्षी, दस भारतीय नस्ल के आर्मी डॉग्स परेड के दौरान शामिल होंगे। इसके साथ ही सेवा में मौजूद छह कन्वेंशनल मिलिट्री डॉग्स भी इस परेड का हिस्सा बनेंगे।

    मिलिट्री डॉग्स के साथ उतरेगी भारतीय सेना

    26 जनवरी के मौके पर ऐसा पहली बार होगा, जब मिलिट्री डॉग्स कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान नजर आएंगे। गणतंत्र दिवस के लिए परेड से पहले भारतीय सेना का कर्तव्य पथ पर इन पशुबल के साथ प्रैक्टिस करते हुए वीडियो भी सामने आया ह।

    भारत का गौरव बनेगा ये पशुबल

    गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार पूरा भारत एक दुर्लभ और प्रभावशाली दृश्य देखने वाला है, जब भारतीय सेना पशुबल के साथ कर्तव्य पथ पर निकलेगी, जो कि भारत की बलिदान और अद्वितीय क्षमता वाली सेना का प्रतीक होगा।

    भारतीय सेना हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ न कुछ अलग अंदाज में नजर आती है। वहीं इस बार भारतीय सेना के साथ ऊंट, टट्टू और शिकारी पक्षी परेड के दौरान नजर आने वाले हैं।

    यह भी पढ़ें- धार, रफ्तार और प्रहार... सेना ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के साथ हासिल किए सफलता के नए प्रतिमान

    यह भी पढ़ें- भारत ने दिखाई ताकत: 'प्रलय' मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण, हवा में बदल सकती है रास्ता