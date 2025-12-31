धार, रफ्तार और प्रहार... सेना ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के साथ हासिल किए सफलता के नए प्रतिमान

एएनआइ, नई दिल्ली। भारतीय सेना ने मंगलवार को 2025 में हासिल किए गए दस प्रमुख मील के पत्थरों का विवरण प्रस्तुत किया। इनमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद की समीक्षा, नई क्षमताएं, प्रौद्योगिकी का समावेश, सैन्य कूटनीति और स्वदेशीकरण शामिल हैं।

एक विस्तृत बयान में, सेना ने कहा कि यह वर्ष भविष्य के युद्ध लिए तैयार रहने की दिशा में एक स्पष्ट बदलाव का प्रतीक है। इसमें सटीकता, प्रौद्योगिकी के उपयोग और संयुक्तता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मई 2025 में चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर सैन्य क्षेत्र में वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण विकास ऑपरेशन ¨सदूर था, जिसे मई 2025 में ''पाकिस्तान सेना द्वारा समर्थित आतंकवादियों'' के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शुरू किया गया था। बयान के अनुसार, संपूर्ण परिचालन योजना भारतीय सेना की सैन्य संचालन शाखा द्वारा तैयार की गई थी। कार्यान्वयन डाइरक्टेट जनरल आफ मिलिट्री ऑपरेशंस के आप्स रूम से किया गया जिसमें रक्षा प्रमुख और तीनों सेवा प्रमुख उपस्थित रहे। इस ऑपरेशन के दौरान, सीमा पार नौ आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया गया।

भारतीय सेना ने सात शिविरों को निष्क्रिय किया भारतीय सेना ने सात शिविरों को निष्क्रिय किया, जबकि दो को भारतीय वायु सेना ने नष्ट किया। सात से 10 मई की रात, पाकिस्तान ने ड्रोन का उपयोग करके सैन्य और नागरिक संपत्तियों को लक्षित करने का प्रयास किया।

भारतीय सेना की एयर डिफेंस इकाइयों ने सभी खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया, जिससे नुकसान और जनहानि को रोका गया। नियंत्रण रेखा के साथ, ग्राउंड-बेस्ड हथियारों का उपयोग करके एक दर्जन से अधिक आतंकवादी लांच पैड नष्ट किए गए, जिससे घुसपैठ के मार्ग और आतंकवाद की लाजिस्टिक्स बाधित हुई।

पाकिस्तानी समकक्ष से संघर्ष विराम का अनुरोध किया 10 मई को, भारतीय सेना के सैन्य संचालन के महानिदेशक ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से संघर्ष विराम का अनुरोध किया, जिसके बाद फायरिंग और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए एक समझौता किया गया।लंबी दूरी की फायर पावर के संदर्भ में, सेना ने अपने प्रतिष्ठित ब्रह्मोस और पिनाक मल्टी बैरल राकेट लांचर सिस्टम के साथ की गई प्रगति को उजागर किया।

एक दिसंबर को, दक्षिणी कमान के एक ब्रह्मोस इकाई ने अंडमान और निकोबार कमान के तत्वों के साथ एक युद्ध मिसाइल लांच किया, जिसने उच्च गति की उड़ान स्थिरता और अंतिम सटीकता को मान्य किया। सेना ने यह भी बताया कि विस्तारित रेंज ब्रह्मोस सिस्टम के लिए कार्य चल रहा है।

पिनाक रेजिमेंट को 24 जून को सक्रिय किया गया दो अतिरिक्त पिनाक रेजिमेंट को 24 जून को सक्रिय किया गया। 2025 के अंत में सेना ने पिनाक लांग रेंज गाइडेड राकेट का सफल परीक्षण किया, जिसकी रिपोर्ट की गई रेंज लगभग 120 किमी है। यह परीक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सेना की उच्च-सटीकता और दूर तक हमले की क्षमता को बढ़ाता है।

विमानन के क्षेत्र में, सेना ने कहा कि उसे 22 जुलाई को पहले तीन एच-64ई अपाचे हेलिकॉप्टर मिले, जबकि शेष तीन दिसंबर को मिले। फिलहाल छह अपाचे सक्रिय हैं, जो सेना की हमले की क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना रखते हैं। जो दुश्मनों के बख्तरबंद वाहनों, जिसमें टैंक और आइएफवी शामिल हैं, के लिए एक गंभीर खतरा है।

सेना ने नए युद्धक्षेत्र संरचनाओं के रोलआउट की भी घोषणा की सेना ने नए युद्धक्षेत्र संरचनाओं के रोलआउट की भी घोषणा की। अक्टूबर में, राजस्थान में एक क्षमता प्रदर्शन में नए संरचनाओं जैसे भैरव बटालियनों और अश्नी प्लाटून का प्रदर्शन किया गया। सेना ने कहा कि 25 भैरव कमांडो बटालियनों को सक्रिय करने की योजना है, साथ ही इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकान्सेंस और सटीक प्रभावों के लिए इन्फैंट्री इकाइयों में अश्नी ड्रोन प्लाटून भी शामिल हैं।

नए शक्ति बाण रेजिमेंट और दिव्यास्त्र बैटरी, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बिना मानव प्रणाली और लाइटर म्यूनिशन से लैस हैं, का भी उल्लेख किया गया।खरीद और स्वदेशीकरण के संदर्भ में, सेना ने कहा कि पिछले दो वर्षों को ''प्रौद्योगिकी अवशोषण के वर्ष'' के रूप में देखा गया।

91 प्रतिशत गोला-बारूद स्वदेशी उसने यह भी बताया कि अब सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाला 91 प्रतिशत गोला-बारूद स्वदेशी हैं। सेना ने डिजिटल परिवर्तन में प्रगति को भी रेखांकित किया, यह बताते हुए कि एज डेटा सेंटर की स्थापना और कई इन-हाउस सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, जैसे कि उपकरण हेल्पलाइन और सैनिक यात्री मित्र ऐप का विकास किया गया है।