'मुझे वोट दें- SUV जीतें, थाईलैंड ट्रिप और सोना पाएं': पुणे में चुनावी उम्मीदवारों ने वोटर्स के लिए की बढ़ी घोषणा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे नगर निगम चुनाव में अब केवल तीन सप्ताह का समय रह गया है। इस चुनाव में मतदाताओं को मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। सत्ता हथियाने के लिए होड़ में लगे पार्षदों ने मुफ्त उपहार और तोहफों की एक लंबी लिस्ट पेश कर दी है।

चुनाव मैदान में उतरे पार्षदों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए विदेश यात्राएं, महंगी कारें, आभूषण और गृहिणियों के लिए साड़ियां देने की बात कही है। नगर निगम चुनाव में बड़े-बड़े ऑफर लोहगांव-धनोरी वार्ड में एक उम्मीदवार ने 'लकी ड्रॉ' के माध्यम से 11 मतदाताओं को 1,100 वर्ग फुट जमीन देने का वादा किया है। इसके लिए पंजीकरण भी शुरू हो चुका है। वहीं विमान नगर के एक उम्मीदवार ने दंपतियों को थाईलैंड की पांच दिवसीय लग्जरी यात्रा की पेशकश की है।

पुणे नगर निगम चुनाव में लोगों को जमीन और साड़ी के अलावा गाड़ी देने का भी लालच दिया जा रहा है। कुछ वार्डों में लकी ड्रॉ के माध्यम से एसयूवी, दोपहिया वाहन और सोने के आभूषण देने का वादा किया गया है।

महिलाओं को लुभाने की कोशिश इस चुनाव में ज्यादातर गृहणियों और महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। हजारों पैठानी साड़ियां (चमकीले रंगों और जटिल डिज़ाइनों वाली हाथ से बुनी रेशमी साड़ियां, जिन पर शुद्ध सोने या चांदी से कढ़ाई की जाती है), चुनाव से पहले ही बांटी जा चुकी हैं। इसके अलवा सिलाई मशीन और साइकिल भी दी जा रही है।