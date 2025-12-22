महाराष्ट्र: पुणे में जीत के जश्न के दौरान हादसा, आग लगने से NCP के नवनिर्वाचित पार्षद समेत 16 लोग झुलसे
Jejuri Fire Accident: महाराष्ट्र के पुणे जिले के जेजुरी में स्थानीय निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में आग लगने से दो नवनिर्वाचित पार्षदों समेत 16 लोग घ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे घोषित हुए। नतीजे घोषित होने के बाद पुणे जिले के जेजुरी में जीते हुए प्रत्याशी जश्न मना रहे थे। इसी दौरान अचानक आग की लग गई। जिसके कारण में दो नवनिर्वाचित पार्षद समेत 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
दरअसल, नगर परिषद चुनाव के नतीजों के बाद जेजुरी में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। स्थानीय परंपरा के अनुसार, खंडोबा मंदिर परिसर में पीला गुलाल, जिसे 'भंडारा' कहा जाता है, उड़ाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक आग लग गई और खुशी का माहौल गम में बदल गया।
आग लगने की वजह?
जीत के जश्न के दौरान आग लगने की वजह अभी क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे के संपर्क में आने से आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। . स्थानीय लोगों का कहना है कि गुलाल में किसी तरह का केमिकल या पाउडर मिलाया गया था, जिसने आग को और तेजी से पकड़ लिया।
पुणे के बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने भी कहा कि 'भंडारा' में मिलावट थी। आग लगने से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नव निर्वाचित पार्षदों सहित कम से कम 16 लोग घायल हो गए।
पुणे (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक संदीप गिल ने बताया कि आग तब लगी जब कुछ भंडारा जलते हुए दीये पर गिर गया। इस हादसे में एनसीपी की विजयी उम्मीदवार स्वरूपा खोमने और मोनिका घड़गे झुलस गईं।
