महाराष्ट्र: पुणे में जीत के जश्न के दौरान हादसा, आग लगने से NCP के नवनिर्वाचित पार्षद समेत 16 लोग झुलसे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे घोषित हुए। नतीजे घोषित होने के बाद पुणे जिले के जेजुरी में जीते हुए प्रत्याशी जश्न मना रहे थे। इसी दौरान अचानक आग की लग गई। जिसके कारण में दो नवनिर्वाचित पार्षद समेत 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, नगर परिषद चुनाव के नतीजों के बाद जेजुरी में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। स्थानीय परंपरा के अनुसार, खंडोबा मंदिर परिसर में पीला गुलाल, जिसे 'भंडारा' कहा जाता है, उड़ाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक आग लग गई और खुशी का माहौल गम में बदल गया।