नए साल पर पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम दिया संदेश, कहा- 'आपके संकल्प की सिद्धि हो'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के मौके पर राष्ट्र के नाम संदेश दिया। 2 जनवरी को सोशल मीडिया पर उन्होंने 'आपके संकल्प की सिद्धि हो' का प्रेरक संदे ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के मौके पर राष्ट्र के नाम संदेश दिया है। पीएम मोदी ने आज शुक्रवार, 2 जनवरी की सुबह सोशल मीडिया पर एक मोटिवेशनल मैसेज शेयर किया। पीएम ने मैसेज में लिखा कि 'आपके संकल्प की सिद्धि हो'।
पीएम मोदी का देश के नाम खास संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2026 के दूसरे दिन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देश के नाम संदेश में लिखा कि 'मेरी कामना है कि आने वाले समय में आपको अपने हर प्रयास में सफलता मिले। दृढ़संकल्प और इच्छाशक्ति से नए साल में आपके संकल्प की सिद्धि हो।'
पीएम मोदी ने इसी बात को संस्कृत में श्लोक में लिखा, 'उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकर्मसु। भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमव्यथैः।।'
मेरी कामना है कि आने वाले समय में आपको अपने हर प्रयास में सफलता मिले। दृढ़संकल्प और इच्छाशक्ति से नए साल में आपके संकल्प की सिद्धि हो।— Narendra Modi (@narendramodi) January 2, 2026
उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकर्मसु।
भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमव्यथैः।। pic.twitter.com/uuFCKwsXsf
पीएम मोदी ने दिया आंतरिक शक्ति पर जोर
संस्कृत में श्लोक लिखने के साथ ही इस बात से प्रेरणा लेते हुए पीएम मोदी ने देश को एक बार फिर समकालीन आकांक्षाओं और दार्शनिक परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने अपनी बात के माध्यम से लोगों को सफलता की नींव के रूप में आंतरिक शक्ति और स्पष्टता रखने पर जोर दिया गया।
1 जनवरी को भी दिया था संदेश
पीएम मोदी ने 1 जनवरी 2026 को भी देश को साल 2026 शुरू होने की बधाई भी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि 'आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। कामना करते हैं कि यह वर्ष हर किसी के लिए नई आशाएं, नए संकल्प और एक नया आत्मविश्वास लेकर आए। सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।'
पीएम मोदी ने इस बात को श्लोक के माध्यम से भी लोगों के समक्ष रखा, 'ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः। स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च ॥'
यह भी पढ़ें- भाजपा विधायकों की नेकां सरकार को चेतावनी, कहा- 'बर्दाश्त रही करेंगे आपदा राहत राशि का दुरूपयोग'
यह भी पढ़ें- पीएम मोदी के 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम के लिए तीन करोड़ रजिस्ट्रेशन, इस दिन टेलिकास्ट होगा संस्करण
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।