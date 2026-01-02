नए साल पर पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम दिया संदेश, कहा- 'आपके संकल्प की सिद्धि हो'

पीएम मोदी ने दिया आंतरिक शक्ति पर जोर

संस्कृत में श्लोक लिखने के साथ ही इस बात से प्रेरणा लेते हुए पीएम मोदी ने देश को एक बार फिर समकालीन आकांक्षाओं और दार्शनिक परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने अपनी बात के माध्यम से लोगों को सफलता की नींव के रूप में आंतरिक शक्ति और स्पष्टता रखने पर जोर दिया गया।

1 जनवरी को भी दिया था संदेश

पीएम मोदी ने 1 जनवरी 2026 को भी देश को साल 2026 शुरू होने की बधाई भी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि 'आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। कामना करते हैं कि यह वर्ष हर किसी के लिए नई आशाएं, नए संकल्प और एक नया आत्मविश्वास लेकर आए। सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।'