पीएम मोदी के 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम के लिए तीन करोड़ रजिस्ट्रेशन, इस दिन टेलिकास्ट होगा संस्करण
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वार्षिक परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के नौवें संस्करण में शामिल होने के लिए तीन करोड़ लोगों ने पंजीकरण कराया है। इसमें छात ...और पढ़ें
पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वार्षिक परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के नौवें संस्करण में शामिल होने के लिए तीन करोड़ लोगों ने पंजीकरण कराया है। इसमें छात्र, शिक्षक और अभिभावक हिस्सा ले सकते हैं।
शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रतिभागियों के चयन के लिए एक दिसंबर से 11 जनवरी के बीच माईगव पोर्टल पर बहुविकल्पीय प्रश्नों से संबंधित आनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।
इस प्रतियोगिता में छठवीं से 12वीं तक के छात्र, शिक्षक और माता-पिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इस महीने के अंत में आयोजित की जानेवाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तीन करोड़ से ज्यादा पंजीकरण प्राप्त हुए हैं।
परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आठवां संस्करण पिछले साल 10 फरवरी को टेलिकास्ट किया गया था। वार्तालाप को राष्ट्रीय राजधानी के सुंदर नर्सरी में एक नवोन्मेषी नए प्रारूप में आयोजित किया गया था, जिसमें अलग-अलग प्रांतों से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों, एकलव्य माडल आवासीय स्कूलों और सीबीएसई स्कूलों के कुल 36 छात्रों ने हिस्सा लिया था।
संस्करण में सात अलग-अलग विषयों, खेल, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, तकनीक, वित्त, रचनात्मकता और सकारात्मकता से जुड़े पहलुओं को लिए एपिसोड भी तैयार किए गए थे, जिसमें चर्चित हस्तियों के विचार भी शामिल थे।
2025 के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में 245 देशों के छात्रों ने हिस्सा लिया था, जबकि 153 देशों के शिक्षक और 149 देशों के अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया था। विश्व रिकार्ड बनानेवाले इस कार्यक्रम को गिनीज बुक भी दर्ज किया गया था।
