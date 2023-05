PM मोदी ने वीर सावरकर को किया नमन, कहा- 'उनका स्वाभिमानी स्वभाव गुलामी की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं कर सका'

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर की तारीफ करते हुए कहा कि उनके व्यक्तित्व में ताकत झलकती है और उनका निडर और स्वाभिमानी स्वभाव गुलामी की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। 'मन की बात' प्रसारण के दौरान सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सावरकर का बलिदान, साहस और दृढ़ संकल्प हमें प्रेरित करता है।

