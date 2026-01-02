नास्त्रेदमस की 2026 की भविष्यवाणियां: बिजली गिरने से मौत और मधुमक्खियों का झुंड करेगा हमला, क्या है इन बातों के मायने?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस के 16वीं सदी के प्रसिद्ध ज्योतिष नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां कई बार सच हुई हैं। इन भविष्यवाणियों के सच होने की वजह से ही लोग आने वाले समय के बारे में इनकी लिखी बातों के बारे में जानना चाहते हैं।

नास्त्रेदमस ने एडोल्फ हिटलर के शासनकाल से लेकर कोरोना काल तक की कई भविष्यवाणियां कीं। फ्रांस के इस ज्योतिष ने 9/11 जैसे हमलों के बारे में भी भविष्यवाणी कर दी थी। 2026 के लिए नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां नास्त्रेदमस ने लेस प्रोफेटिज (The Prophecies) नाम की एक किताब लिखी। इसी किताब से फ्रांस के ज्योतिष द्वारा की गई भविष्यवाणियों के बारे में पता चलता है। आइए जानते हैं कि नास्त्रेदमस साल 2026 में होने वाली घटनाओं को लेकर क्या भविष्यवाणी करके जा चुके हैं।

बिजली गिरने से होगी मौत नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक, 2026 में किसी लोकप्रिय व्यक्ति की जान बिजली गिरने की वजह से हो सकती है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि वह अपने लेख में किसी प्रमुख पुरुष व्यक्ति की हत्या या किसी राजनीतिक तख्तापलट का जिक्र कर रहे थे।