Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नास्त्रेदमस की 2026 की भविष्यवाणियां: बिजली गिरने से मौत और मधुमक्खियों का झुंड करेगा हमला, क्या है इन बातों के मायने?

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:33 PM (IST)

    फ्रांस के प्रसिद्ध ज्योतिषी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां अक्सर सच साबित हुई हैं, जिससे लोग उनके 2026 के पूर्वानुमानों को जानने को उत्सुक हैं। उनकी कित ...और पढ़ें

    Hero Image

    2026 के लिए नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस के 16वीं सदी के प्रसिद्ध ज्योतिष नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां कई बार सच हुई हैं। इन भविष्यवाणियों के सच होने की वजह से ही लोग आने वाले समय के बारे में इनकी लिखी बातों के बारे में जानना चाहते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नास्त्रेदमस ने एडोल्फ हिटलर के शासनकाल से लेकर कोरोना काल तक की कई भविष्यवाणियां कीं। फ्रांस के इस ज्योतिष ने 9/11 जैसे हमलों के बारे में भी भविष्यवाणी कर दी थी।

    2026 के लिए नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां

    नास्त्रेदमस ने लेस प्रोफेटिज (The Prophecies) नाम की एक किताब लिखी। इसी किताब से फ्रांस के ज्योतिष द्वारा की गई भविष्यवाणियों के बारे में पता चलता है। आइए जानते हैं कि नास्त्रेदमस साल 2026 में होने वाली घटनाओं को लेकर क्या भविष्यवाणी करके जा चुके हैं।

    बिजली गिरने से होगी मौत

    नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक, 2026 में किसी लोकप्रिय व्यक्ति की जान बिजली गिरने की वजह से हो सकती है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि वह अपने लेख में किसी प्रमुख पुरुष व्यक्ति की हत्या या किसी राजनीतिक तख्तापलट का जिक्र कर रहे थे।

    रक्त से लबालब होगा टिसिनो

    नास्त्रेदमस की 2026 से संबंधित एक भौगोलिक रूप से विशिष्ट कविता में चेतावनी दी गई है कि स्विट्जरलैंड का टिसिनो क्षेत्र रक्त से लबालब हो जाएगा।

    मधुमक्खियों का विशाल झुंड

    नास्त्रेदमस की एक और भविष्यवाणी में लिखा है कि 'मधुमक्खियों का विशाल झुंड उठेगा और रात में घात लगाकर हमला करेगा।' नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को असमंजस में डाल दिया है। लोग इस बात को भी राजनीतिक पहलू से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ व्याख्याओं के अनुसार, ये मधुमक्खियाँ शहरों पर घात लगाकर हमला करने वाले कीड़े नहीं हैं, बल्कि राजनीति और विशेष रूप से विश्व नेताओं से जुड़ी हैं।

    यह भी पढ़ें- साल 2025 के लिए नास्त्रेदमस ने की थीं ये भविष्यवाणी, जानिए कितनी बैठीं सटीक

    यह भी पढ़ें- एक दर्दनाक हादसे ने बदल दी थी नास्त्रेदमस की तकदीर! पढ़ें एक डॉक्टर से रहस्यमयी ज्योतिषी बनने की कहानी