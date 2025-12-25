Language
    नवी मुंबई को तोहफा, इंटरनेशन एयरपोर्ट पर आज से शुरू होगी कमर्शियल उड़ान; परिचालन से पहले ड्रोन शो का आयोजन

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:25 AM (IST)

    नवी मुंबई के निवासियों के लिए खुशखबरी है। आज से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू हो जाएगा। इससे शहर की कनेक्टिव ...और पढ़ें

    नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से उड़ान भरेंगे विमान। (फोटो-ANI)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवी मुंबई अब से कुछ देर में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। अंततः वह दिन आ गया, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था।

    गुरुवार यानी आज से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) से पहली कमर्शियल उड़ान शुरू होगी। इस हवाई अड्डा का संचालन हवाई क्षेत्र में एक बड़े परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है।

    पहले दिन 15 विमान भरेंगे उड़ान

    बताया जा रहा है कि पहले दिन ही इस एयरपोर्ट से कम से कम 15 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। इसके बाद नए एयर ट्रैफिक की तस्वीर देखने को मिलेगी।

    2018 में पीएम मोदी में किया था उद्घाटन

    बता दें कि महाराष्ट्र की सिटी प्लानिंग एजेंसी, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन (CIDCO) द्वारा पहली इसकी कल्पना की गई थी। उसके बाद साल 2018 में पीएम मोदी ने इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। वहीं, इसी साल अक्तूबर में पीएम मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था।

    मुंबई एयरपोर्ट पर भीड़ होगी कम

    नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने से माना जा रहा है कि मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ कम होगी।

    सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (CIDCO) का कहना है कि पहले दिन 30 एयर ट्रैफिक मूवमेंट होंगे। इसमें आवागमन (Arrival) और प्रस्थान (Departure) शामिल है।

    शानदार ड्रोन शो का आयोजन

    गौरतलब है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) में परिचालन शुरू होने की पूर्व संध्या पर हवाई अड्डे के परिचालन शुभारंभ के उपलक्ष्य में 1,515 ड्रोनों की विशेषता वाला एक शानदार ड्रोन शो आयोजित किया गया। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

