नवी मुंबई को तोहफा, इंटरनेशन एयरपोर्ट पर आज से शुरू होगी कमर्शियल उड़ान; परिचालन से पहले ड्रोन शो का आयोजन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवी मुंबई अब से कुछ देर में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। अंततः वह दिन आ गया, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था।

गुरुवार यानी आज से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) से पहली कमर्शियल उड़ान शुरू होगी। इस हवाई अड्डा का संचालन हवाई क्षेत्र में एक बड़े परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है।

पहले दिन 15 विमान भरेंगे उड़ान

बताया जा रहा है कि पहले दिन ही इस एयरपोर्ट से कम से कम 15 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। इसके बाद नए एयर ट्रैफिक की तस्वीर देखने को मिलेगी।

2018 में पीएम मोदी में किया था उद्घाटन

बता दें कि महाराष्ट्र की सिटी प्लानिंग एजेंसी, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन (CIDCO) द्वारा पहली इसकी कल्पना की गई थी। उसके बाद साल 2018 में पीएम मोदी ने इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। वहीं, इसी साल अक्तूबर में पीएम मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था।