दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर, 16 उड़ानें रद और 500 से अधिक विलंब

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:38 PM (IST)

    दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण हवाई यातायात प्रभावित रहा। दृश्यता में कमी के कारण 16 उड़ानें रद्द कर दी गईं और 500 से ...और पढ़ें

    दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण हवाई यातायात प्रभावित रहा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर बुधवार को घने कोहरे और धुंध के कारण हवाई यातायात प्रभावित रहा। सुबह के समय एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी में काफी कमी दर्ज की गई। इस खराब मौसम के कारण कुल 16 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 500 से ज़्यादा उड़ानों का शेड्यूल बदलना पड़ा।

    रिपोर्ट्स के अनुसार, बुधवार सुबह 4:30 बजे से 8:30 बजे तक विजिबिलिटी 200 मीटर से कम रही, जबकि सुबह 6:30 बजे से 7:00 बजे के बीच स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर रह गई। औसत देरी 34 मिनट बताई गई। कुछ उड़ानों में कम से कम 29 मिनट की देरी हुई, जो अधिकतम 6.5 घंटे तक बढ़ गई।

    इसमें रांची जाने वाली एक फ्लाइट भी शामिल थी, जिसे सुबह 6:45 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन टेक्निकल दिक्कतों और ATC क्लीयरेंस में देरी के कारण यह दोपहर 1:20 बजे के आसपास ही उड़ान भर पाई। इस कोहरे के संकट ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

    एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर DIAL ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। इस बीच, मौसम विभाग ने 25 और 26 दिसंबर को भी हल्के से मध्यम कोहरे की चेतावनी जारी की है, जिससे आने वाले दिनों में हवाई सेवाओं पर असर पड़ने की उम्मीद है।