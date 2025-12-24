दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर, 16 उड़ानें रद और 500 से अधिक विलंब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर बुधवार को घने कोहरे और धुंध के कारण हवाई यातायात प्रभावित रहा। सुबह के समय एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी में काफी कमी दर्ज की गई। इस खराब मौसम के कारण कुल 16 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 500 से ज़्यादा उड़ानों का शेड्यूल बदलना पड़ा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, बुधवार सुबह 4:30 बजे से 8:30 बजे तक विजिबिलिटी 200 मीटर से कम रही, जबकि सुबह 6:30 बजे से 7:00 बजे के बीच स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर रह गई। औसत देरी 34 मिनट बताई गई। कुछ उड़ानों में कम से कम 29 मिनट की देरी हुई, जो अधिकतम 6.5 घंटे तक बढ़ गई।

इसमें रांची जाने वाली एक फ्लाइट भी शामिल थी, जिसे सुबह 6:45 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन टेक्निकल दिक्कतों और ATC क्लीयरेंस में देरी के कारण यह दोपहर 1:20 बजे के आसपास ही उड़ान भर पाई। इस कोहरे के संकट ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।