मुंबई में कबूतरों को दाना डालना पड़ा भारी, कोर्ट ने बिजनेसमैन पर ठोका जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई की एक अदालत ने बिजनेसमैन को इस जुर्म में दोषी ठहराया कि वो शख्स कबूतरों को दाना डाल रहा था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके लिए अदालत ने बिजनेसमैन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

मुंबई में ज्यादातर जगहों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा है। अदालत का मानना है कि बिजनेसमैन का कबूतरों को दाना डालना लोगों में घातक बीमारियों के संक्रमण को फैलाने की आशंका पैदा करता है। इस वजह से ही इस कृत्य को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

कबूतरों को दाना डालना पड़ा भारी दादर निवासी नितिन सेठ को 1 अगस्त 2025 को शहर के माहिम इलाके में कबूतरों को दाना खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये कबूतरखाना अब बंद हो चुका है। कबूतर को दाना डालने का यह मामला अदालत तक पहुंच गया।

एडिशनल चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट वी यू मिसल ने बांद्रा स्थित कोर्ट में नितिन सेठ को दोषी ठहराया। नितिन ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया और अदालत से उनके प्रति नरमी बरतने के लिए कहा। अदालत ने इसके जवाब में बिजनेसमैन को 5,000 रुपये जुर्माना भरने के लिए कहा।