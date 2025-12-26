Language
    टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी शेयरों में तेजी, एक साल की ऊंचाई पर पहुंचा भाव, 2025 में दिया 37% रिटर्न

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:24 PM (IST)

    टाइटन के शेयरों ने 26 दिसंबर को नया 52 वीक हाई लगा दिया है। 26 दिसंबर को कंपनी के शेयर एक ऐलान के बाद चढ़ गए, जब कंपनी ने बताया कि वह लैब में बने डायम ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी टाइटन के शेयरों (Titan Share Price) ने गिरते बाजार में 52 वीक हाई लगा दिया, यानी इस कंपनी के शेयर 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। 26 दिसंबर को टाइटन के शेयरों में 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ गई। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह लैब में बने डायमंड ज्वेलरी देने के लिए 'beYon' ब्रांड लॉन्च करने जा रही है।

    कंपनी की इस घोषणा के बाद टाइटन के शेयर, शुक्रवार को 52 हफ़्ते के नए हाई 4,006.90 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए।

    नया एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने की तैयारी में टाइटन

    टाइटन 29 दिसंबर को मुंबई में अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर खोलकर नया ब्रांड 'beYon – from the House of Titan' लॉन्च करेगा। कंपनी ने 26 दिसंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि यह ब्रांड लैब ग्रोन डायमंड (LGD) ज्वेलरी की क्यूरेटेड रेंज पेश करेगा, जिससे यह उभरते हुए सेगमेंट में एंट्री करेगा।

    टाइटन की आने वाले समय में मुंबई और दिल्ली में और स्टोर खोलने की योजना है। कंपनी ने कहा कि beYon "घड़ियों, परफ्यूम, साड़ियों और हैंडबैग के अलावा लाइफस्टाइल कैटेगरी में महिलाओं की सजावट की ज़रूरतों को पूरा करेगा।"

    Titan के शेयरों में लगातार तेजी

    टाइटन के शेयरों में पिछले एक महीने में लगभग 3 प्रतिशत और पिछले छह महीनों में 8 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2025 में अब तक स्टॉक में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़त हुई है। वहीं, टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर पिछले पांच सालों में 167 प्रतिशत तक उछल गए हैं। इस साल अप्रैल में 2,925 रुपये प्रति शेयर के 52-हफ़्ते के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, स्टॉक लगभग आठ महीनों में लगभग 37 प्रतिशत बढ़कर आज अपने रिकॉर्ड ऊँचे स्तर पर पहुँच गया।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

