टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी शेयरों में तेजी, एक साल की ऊंचाई पर पहुंचा भाव, 2025 में दिया 37% रिटर्न

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी टाइटन के शेयरों (Titan Share Price) ने गिरते बाजार में 52 वीक हाई लगा दिया, यानी इस कंपनी के शेयर 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। 26 दिसंबर को टाइटन के शेयरों में 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ गई। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह लैब में बने डायमंड ज्वेलरी देने के लिए 'beYon' ब्रांड लॉन्च करने जा रही है।

कंपनी की इस घोषणा के बाद टाइटन के शेयर, शुक्रवार को 52 हफ़्ते के नए हाई 4,006.90 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। नया एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने की तैयारी में टाइटन टाइटन 29 दिसंबर को मुंबई में अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर खोलकर नया ब्रांड 'beYon – from the House of Titan' लॉन्च करेगा। कंपनी ने 26 दिसंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि यह ब्रांड लैब ग्रोन डायमंड (LGD) ज्वेलरी की क्यूरेटेड रेंज पेश करेगा, जिससे यह उभरते हुए सेगमेंट में एंट्री करेगा।