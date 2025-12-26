सोने से खरा साबित हुआ ये तांबे वाला शेयर, 2025 में 90% रिटर्न, Hindustan Copper के शेयरो में तूफानी तेजी

नई दिल्ली। साल 2025 में तांबे की कीमत 50% बढ़ गई हैं, और $12,000 प्रति टन से ऊपर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। इसका असर कॉपर शेयर पर देखने को मिल रहा है इसलिए हिंदुस्तान कॉपर के शेयर 1 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, और सोने से ज्यादा रिटर्न दिया है, जहां गोल्ड ने एक साल में 70 फीसदी रिटर्न डिलीवर किया तो हिंद कॉपर के शेयर 90 फीसदी तक चढ़ गए। 26 दिसंबर को हिंदुस्तान कॉपर के शेयर 8% बढ़कर 473 रुपये प्रति शेयर हो गए, जो नवंबर 2010 के बाद उनका सबसे ऊंचा स्तर है, क्योंकि सप्लाई कम होने के कारण शंघाई में तांबे की कीमतें नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं।

26 दिसंबर को निफ्टी मेटल इंडेक्स पर हिंदुस्तान कॉपर के शेयर टॉप गेनर रहे। सरकारी कॉपर माइनर और प्रोड्यूसर कंपनी के शेयरों में इस हफ़्ते रैली जारी रही और यह 21% तक बढ़ गए, जो दिसंबर 2023 के बाद से उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन है।

एक साल में 90% रिटर्न 26 दिसंबर को हिंद कॉपर के शेयर 452 रुपये पर खुले और इंट्रा डे में 474 रुपये का हाई लगा दिया। हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों ने 2025 में अब तक 89% की बढ़ोतरी हुई है, जो मेटल्स इंडेक्स पर सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है। क्योंकि, मेटल इंडेक्स इस अवधि में 24% बढ़ा।