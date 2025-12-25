2025 में सोना-चांदी खरीदती रह गई दुनिया, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ी इस धातु की कीमत, सप्लाई संकट से और बढ़ेंगे दाम

नई दिल्ली। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के लिहाज से साल 2025 में लोगों के बीच सोने और चांदी (Gold-Silver Return) का बोलबाला रहा है। जहां, सोने ने 70 फीसदी का रिटर्न दिया तो चांदी 140% तक चढ़ी लेकिन इन दोनों धातुओं को एक अन्य मेटल ने पीछे छोड़ दिया। दरअसल, कमोडिटी मार्केट में प्लैटिनम साल 2025 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कीमती धातु बनकर उभरी है। क्योंकि, इसने एक साल के अंदर 160 फीसदी तक रिटर्न डिलीवर किया है।

2025 में प्लैटिनम फ्यूचर्स की कीमतें दोगुनी से ज़्यादा हो गई हैं, साल की शुरुआत में कीमतें $1,000 प्रति औंस से कम थीं और हाल ही में यह $2,300 से ज़्यादा के शिखर पर पहुंच गईं, जो इस साल अब तक लगभग 160% की बढ़ोतरी है।

प्लैटिनम में कब आई बड़ी तेजी? प्लैटिनम के शेयरों में यह तेजी खासतौर पर नवंबर में ज्यादा रही है। साल की शुरुआत में, प्लैटिनम $1,000 प्रति औंस से नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब कीमतें पहली बार $2,350 प्रति औंस से ऊपर पहुंच गई हैं। ऐसे में इस साल अब तक प्लैटिनम की कीमतों में लगभग 160 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

प्लैटिनम में तेजी के बड़े कारण क्या हैं? प्लैटिनम की कीमत में इस ज़बरदस्त बढ़ोतरी के कुछ खास कारण हैं। इनमें से एक प्रमुख कारण यह है कि चांदी की तरह प्लैटिनम के भी कई इंडस्ट्रियल इस्तेमाल हैं। प्लैटिनम (platinum demand) की एक मुख्य मांग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आती है। हालांकि इसका इस्तेमाल हाइड्रोजन फ्यूल सेल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इसकी कैटेलिटिक और कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ के लिए किया जाता है, यह गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल कैटेलिटिक कन्वर्टर में कैटेलिस्ट के तौर पर भी काम करता है।