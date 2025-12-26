Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसा, वाहन से टक्कर के बाद खाई में गिरी कार; दो लोगों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:28 PM (IST)

    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी, जिससे गुजरात के दो लोगों की मौत हो गई। हादसा बौंली थाना क्षेत्र में हुआ। मृतकों की ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खतरनाक हादसा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में गुजरात के दो लोगों की मौत हो गई है।

    एक्सप्रेसवे पर ये हादसा बौंली थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस ने मृतकों के परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दे दी है। परिवार के लोगों के आने के बाद ही दोनों मृतकों के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और इसके बाद परिवार वालों को शव सौंप दिए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा

    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ ये सड़क हादसा इतना खतरनाक था कि वाहन से टकराने के बाद कार एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ की लेन के बीच खाई में जा गिरी।

    इस हादसे में बड़ौदा निवासी कमल गोहिल (35) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भावनगर निवासी तेजस्वी सोलंकी (32) गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन बौंली सीएससी में प्राथमिक उपचार देने के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन तेजस्वी सोलंकी ने रास्ते में दम तोड़ दिया।

    इस हादसे में कार की टक्कर जिस वाहन से हुई, अभी उसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

    यह भी पढ़ें- आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में तीन कारें टकराईं, टोयोटा क्रूजर में टक्कर मार बोलेरो पलटी

    यह भी पढ़ें- हरियाणा में नए साल तक कोहरे का अलर्ट, कैथल में सबसे ठंडी रात; 4.3 डिग्री पहुंचा पारा