दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसा, वाहन से टक्कर के बाद खाई में गिरी कार; दो लोगों की मौत
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी, जिससे गुजरात के दो लोगों की मौत हो गई। हादसा बौंली थाना क्षेत्र में हुआ। मृतकों की ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में गुजरात के दो लोगों की मौत हो गई है।
एक्सप्रेसवे पर ये हादसा बौंली थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस ने मृतकों के परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दे दी है। परिवार के लोगों के आने के बाद ही दोनों मृतकों के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और इसके बाद परिवार वालों को शव सौंप दिए जाएंगे।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ ये सड़क हादसा इतना खतरनाक था कि वाहन से टकराने के बाद कार एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ की लेन के बीच खाई में जा गिरी।
इस हादसे में बड़ौदा निवासी कमल गोहिल (35) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भावनगर निवासी तेजस्वी सोलंकी (32) गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन बौंली सीएससी में प्राथमिक उपचार देने के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन तेजस्वी सोलंकी ने रास्ते में दम तोड़ दिया।
इस हादसे में कार की टक्कर जिस वाहन से हुई, अभी उसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
यह भी पढ़ें- आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में तीन कारें टकराईं, टोयोटा क्रूजर में टक्कर मार बोलेरो पलटी
यह भी पढ़ें- हरियाणा में नए साल तक कोहरे का अलर्ट, कैथल में सबसे ठंडी रात; 4.3 डिग्री पहुंचा पारा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।