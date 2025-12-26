दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसा, वाहन से टक्कर के बाद खाई में गिरी कार; दो लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में गुजरात के दो लोगों की मौत हो गई है। एक्सप्रेसवे पर ये हादसा बौंली थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस ने मृतकों के परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दे दी है। परिवार के लोगों के आने के बाद ही दोनों मृतकों के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और इसके बाद परिवार वालों को शव सौंप दिए जाएंगे।

