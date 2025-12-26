Language
    हरियाणा में नए साल तक कोहरे का अलर्ट, कैथल में सबसे ठंडी रात; 4.3 डिग्री पहुंचा पारा

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:19 AM (IST)

    हरियाणा में मौसम बदलने के साथ ही नए साल तक कोहरा छाने की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कैथल में वीरवार की रात सबसे ठंडी रही, जहा ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैथल में सबसे ठंडी रात (File Photo)

    जागरण संवाददाता, हिसार। मौसम में परिवर्तन के साथ ही प्रदेश में नए साल तक कोहरा छा सकता है। नए साल का आगाज इससे होने के साथ ही यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को भी प्रदेश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं वीरवार को कैथल की रात सबसे ठंडी रही और न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री पहुंच गया। सुबह के समय धुंध भी छाई रही और वाहनों की रफ्तार धीमी रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से गहरी धुंध की चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। शुक्रवार को प्रदेश में धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।

    वीरवार को भी प्रदेश में कोहरा छाया रहा, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी रही। मौसम विज्ञानियों ने आने वाले दिनों में भी तापमान के नीचे गिरने की संभावना व्यक्त की है। विज्ञानियों के अनुसार आने वाले दिनों में लगातार मौसम में बदलाव से धुंध छाई रहेगी। नए साल तक यह धुंध छाई रह सकती है।

    करनाल: जीटी रोड पर सेक्टर 9 के सामने धुंध में डंपर और ट्रक की टक्कर हो गई। ट्रक का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और इस दौरान जीटी रोड पर जाम की स्थिति बन गई। वाहन चालकों ने बताया कि सुबह के समय अचानक गहरी धुंध आ गई और डंपर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। जिससे डंपर के पीछे आ रहा ट्रक आगे चल रहे डंपर से टकरा गया और क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है।