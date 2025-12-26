हरियाणा में नए साल तक कोहरे का अलर्ट, कैथल में सबसे ठंडी रात; 4.3 डिग्री पहुंचा पारा

जागरण संवाददाता, हिसार। मौसम में परिवर्तन के साथ ही प्रदेश में नए साल तक कोहरा छा सकता है। नए साल का आगाज इससे होने के साथ ही यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को भी प्रदेश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं वीरवार को कैथल की रात सबसे ठंडी रही और न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री पहुंच गया। सुबह के समय धुंध भी छाई रही और वाहनों की रफ्तार धीमी रही।

भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से गहरी धुंध की चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। शुक्रवार को प्रदेश में धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वीरवार को भी प्रदेश में कोहरा छाया रहा, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी रही। मौसम विज्ञानियों ने आने वाले दिनों में भी तापमान के नीचे गिरने की संभावना व्यक्त की है। विज्ञानियों के अनुसार आने वाले दिनों में लगातार मौसम में बदलाव से धुंध छाई रहेगी। नए साल तक यह धुंध छाई रह सकती है।