आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में तीन कारें टकराईं, टोयोटा क्रूजर में टक्कर मार बोलेरो पलटी

संंसू, जागरण-फतेहाबाद (आगरा)। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से आगरा जाने वाली साइड पर शुक्रवार सुबह 06:35 बजे घने कोहरे के कारण तीन कारें टकरा गईं। गनीमत ये रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 14+200, आरएचएस कट डाइवर्जन पर हुए हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई।

पटना से नोएडा के लिए निकले वैभव पुत्र विनोद कुमार, निवासी राजा बाजार, थाना शास्त्री नगर, पटना कार चला रहे थे। उनके साथ बिशम्भर नाथ सिंह पुत्र प्रभुनाथ सिंह सवार थे। घने कोहरे के कारण वैैभव को डायवर्जन दिखाई नहीं दिया और उनकी कार टकरा गई। इसी दौरान पीछे से आ रही टोयटा क्रूज़र आकर आगे वाली कार से जा टकराई। क्रूजर को प्रतीक सिंह पुत्र जयशंकर, निवासी गीता पल्ली, थाना आलमबाग, लखनऊ चला रहे थे। कार में अचल पुत्र मनोज कुमार, आराध्य पुत्र मनीष कुमार और हर्ष पुत्र रविन्द्र प्रताप सिंह सवार थे। ये सभी लखनऊ से मनाली जा रहे थे।

दोनों कार में सवार लोग अभी संभल भी नहीं पाए थे कि क्रूजर के पीछे आई बोलेरो टक्कर मारते हुए पलट गई। बोलेरो को नीतेश चौबे पुत्र राकेश चौबे, निवासी करमेता, थाना मांडोतल, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश चला रहे थे। उनके साथ आनंद मिश्रा, यश दुबे, रत्नेश बर्मन और आकाश सवार थे। ये सभी जबलपुर से ऋषिकेश जा रहे थे।