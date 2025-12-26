Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में तीन कारें टकराईं, टोयोटा क्रूजर में टक्कर मार बोलेरो पलटी

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:57 AM (IST)

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण तीन कारें टकरा गईं, जिससे अफरा-तफरी मच गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सभी कार सवार लोग सुरक्षित रहे। सूच ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संंसू, जागरण-फतेहाबाद (आगरा)। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से आगरा जाने वाली साइड पर शुक्रवार सुबह 06:35 बजे घने कोहरे के कारण तीन कारें टकरा गईं। गनीमत ये रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 14+200, आरएचएस कट डाइवर्जन पर हुए हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना से नोएडा के लिए निकले वैभव पुत्र विनोद कुमार, निवासी राजा बाजार, थाना शास्त्री नगर, पटना कार चला रहे थे। उनके साथ बिशम्भर नाथ सिंह पुत्र प्रभुनाथ सिंह सवार थे। घने कोहरे के कारण वैैभव को डायवर्जन दिखाई नहीं दिया और उनकी कार टकरा गई। इसी दौरान पीछे से आ रही टोयटा क्रूज़र आकर आगे वाली कार से जा टकराई। क्रूजर को प्रतीक सिंह पुत्र जयशंकर, निवासी गीता पल्ली, थाना आलमबाग, लखनऊ चला रहे थे। कार में अचल पुत्र मनोज कुमार, आराध्य पुत्र मनीष कुमार और हर्ष पुत्र रविन्द्र प्रताप सिंह सवार थे। ये सभी लखनऊ से मनाली जा रहे थे।

    दोनों कार में सवार लोग अभी संभल भी नहीं पाए थे कि क्रूजर के पीछे आई बोलेरो टक्कर मारते हुए पलट गई। बोलेरो को नीतेश चौबे पुत्र राकेश चौबे, निवासी करमेता, थाना मांडोतल, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश चला रहे थे। उनके साथ आनंद मिश्रा, यश दुबे, रत्नेश बर्मन और आकाश सवार थे। ये सभी जबलपुर से ऋषिकेश जा रहे थे।

    टक्कर के बाद टोयटा क्रूज़र मध्य डिवाइडर पर लगे एमबीसीबी से टकराकर वहीं अटक गई, जबकि बोलेरो पलट गई। हादसा भयावह था, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित रहे और किसी को चोट नहीं आई। सूचना मिलते ही यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी राधामोहन द्विवेदी और चौकी प्रभारी नदौता डौकी अनुज नागर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर नदौता चौकी भिजवाया गया, इसके बाद यातायात सुचारू कराया जा सका।