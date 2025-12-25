भारत में दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला महानगर बना मुंबई

डिजिटल डेस्क। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार, 25 दिसंबर से वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया। इसके साथ ही, मुंबई भारत में दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला महानगर बन गया है। यह लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को, टोक्यो और शंघाई जैसे वैश्विक विमानन शहरों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिनमें बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई हवाई अड्डे मौजूद हैं। मुंबई बना दो हवाई अड्डों वाला शहर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कजरापु राममोहन नायडू ने हवाई अड्डे के उद्घाटन पर महाराष्ट्र के लोगों को बधाई दी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि यह डबल-इंजन सरकार के तालमेल के कारण यह संभव हो पाया है। इसी के साथ लंदन और न्यूयॉर्क की तरह अब मुंबई में भी दो हवाई अड्डे हो गए हैं।

