Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत में दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला महानगर बना मुंबई

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:55 PM (IST)

    मुंबई भारत का पहला ऐसा महानगर बन गया है जिसके पास दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। नवी मुंबई में बना नया हवाई अड्डा शहर के हवाई यातायात को सुगम बनाएगा ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुंबई में शुरू हुआ दूसरा एयरपोर्ट (फोटो-पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार, 25 दिसंबर से वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया। इसके साथ ही, मुंबई भारत में दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला महानगर बन गया है।

    यह लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को, टोक्यो और शंघाई जैसे वैश्विक विमानन शहरों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिनमें बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई हवाई अड्डे मौजूद हैं।

    मुंबई बना दो हवाई अड्डों वाला शहर

    केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कजरापु राममोहन नायडू ने हवाई अड्डे के उद्घाटन पर महाराष्ट्र के लोगों को बधाई दी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि यह डबल-इंजन सरकार के तालमेल के कारण यह संभव हो पाया है। इसी के साथ लंदन और न्यूयॉर्क की तरह अब मुंबई में भी दो हवाई अड्डे हो गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदाणी एयरपो‌र्ट्स होल्डग्स लिमिटेड (एएएचएल) द्वारा विकसित और संचालित एनएमआइए भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है।

    छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से परिकल्पित इस परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया।

    बेंगलुरु से इंडिगो की पहली उड़ान

    बेंगलुरु से इंडिगो की पहली वाणिज्यिक उड़ान 6ई460 सुबह 8:00 बजे पारंपरिक जल तोपों की सलामी के साथ उतरी। पहले दिन, एनएमआइए ने नौ घरेलू गंतव्यों को जोड़ने वाली 48 उड़ानों का संचालन किया, जिनमें 4,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की।

    सुबह के समय सबसे अधिक ट्रैफिक दर्ज किया गया, जो शुरुआती मजबूत मांग और परिचालन तत्परता को दर्शाता है। अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने यात्रियों के पहले समूह का स्वागत किया।

    यह भी पढ़ें- भारत में शुरू हो रहीं तीन नई एयरलाइंस, कब-कहां और कैसे शुरू होगा परिचालन; पढ़ें रिपोर्ट

    यह भी पढ़ें- दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक में भूली महंगी घड़ी, दूसरा लेकर उड़ गया दुबई; CCTV ने खोला राज