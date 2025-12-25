Language
    भारत में शुरू हो रहीं तीन नई एयरलाइंस, कब-कहां और कैसे शुरू होगा परिचालन; पढ़ें रिपोर्ट

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:23 PM (IST)

    भारत सरकार ने इंडिगो और एअर इंडिया पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए तीन नई एयरलाइंस शंख एअर, अलहिंद एअर और फ्लाई एक् ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारत सरकार ने तीन नई एयरलाइंस को दी हरी झंडी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने तीन नई एयरलाइंस को हरी झंडी दे दी है। इन नई एयरलाइंस की शुरुआत से सरकार इंडिगो और एयर इंडिया से निर्भरता को कम करना चाहती है। इसी के साथ भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।

    सरकार ने शंख एयर, अलहिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस, इन तीन एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) दिया है। सरकार ने इंडियो संकट के बाद आई समस्याओं को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया है।

    कब से शुरू होंगी नई एयरलाइंस?

    भारत सरकार ने इन तीन नई एयरलाइंस को एनओसी दे दी है, इसका मतलब ये नहीं कि कल से ही इन एयरलाइंस में सफर किया जा सकता है, बल्कि ये है कि सरकार ने इन कंपनियों को एयरलाइंस शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।

    एयरलाइंस शुरू करने के लिए क्या-क्या करना होगा?

    एयरलाइंस कंपनियों को सरकार से एनओसी हासिल करने के बाद अब डीजीसीए से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) लेना होगा। इसके बाद फ्लीट, क्रू, नेटवर्क और मेंटेनेंस को लेकर भी तैयारी करनी होगी। इस प्रक्रिया में कई महीनों का समय लग जाता है। इन सबके पीछे एयरलाइंस की आर्थिक नीति और परिचालन क्षमता भी सामने आती है।

    क्यों शुरू की गई तीन नई एयरलाइंस?

    भारत में एविएशन बाजार खूब तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में नई एयरलाइंस के जुड़ने से लोगों के लिए ज्यादा सीटें और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं नई एयरलाइंस के आने से एविएशन बाजार में तगड़ा कॉम्पिटीशन भी देखने को मिलेगा। लोगों के पास फ्लाइट चुनते वक्त भी कई ऑप्शन होंगे।

    शंख एयर

    उत्तर प्रदेश की शंख एयरलाइन की शुरुआत 2026 की शुरुआती तीन महीनों में हो सकती है। अगले तीन साल में ये एयरलाइन अपने बेड़े में 20 से 25 विमान ला सकती है। शंख एयर का उद्देश्य देश में बड़े शहरों और राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

    Shankh Air

    अलहिंद एयर

    अलहिंद एयर, केरल के अलहिंद ग्रुप की एयरलाइन है, जो कि पहले ट्रैवल और टूरिज्म के लिए भी काम कर चुकी है। इस एयरलाइन का उद्देश्य क्षेत्रीय और लो-कॉस्ट कनेक्टिविटी देना है, जिससे आम व्यक्ति भी फ्लाइट में सफर कर सके।

    Alhind Air

    फ्लाई एक्सप्रेस

    भारत में फ्लाई एक्सप्रेस की शुरुआत से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और भी आसान हो जाएगा। ये एयरलाइन घरेलू एयर-कार्गो की बढ़ती मांग के बीच पैसेंजर उड़ानों के साथ बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ सकती है।

    Fly Express

     

