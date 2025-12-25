भारत में शुरू हो रहीं तीन नई एयरलाइंस, कब-कहां और कैसे शुरू होगा परिचालन; पढ़ें रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने तीन नई एयरलाइंस को हरी झंडी दे दी है। इन नई एयरलाइंस की शुरुआत से सरकार इंडिगो और एयर इंडिया से निर्भरता को कम करना चाहती है। इसी के साथ भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ने शंख एयर, अलहिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस, इन तीन एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) दिया है। सरकार ने इंडियो संकट के बाद आई समस्याओं को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। कब से शुरू होंगी नई एयरलाइंस? भारत सरकार ने इन तीन नई एयरलाइंस को एनओसी दे दी है, इसका मतलब ये नहीं कि कल से ही इन एयरलाइंस में सफर किया जा सकता है, बल्कि ये है कि सरकार ने इन कंपनियों को एयरलाइंस शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।

एयरलाइंस शुरू करने के लिए क्या-क्या करना होगा? एयरलाइंस कंपनियों को सरकार से एनओसी हासिल करने के बाद अब डीजीसीए से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) लेना होगा। इसके बाद फ्लीट, क्रू, नेटवर्क और मेंटेनेंस को लेकर भी तैयारी करनी होगी। इस प्रक्रिया में कई महीनों का समय लग जाता है। इन सबके पीछे एयरलाइंस की आर्थिक नीति और परिचालन क्षमता भी सामने आती है।

क्यों शुरू की गई तीन नई एयरलाइंस? भारत में एविएशन बाजार खूब तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में नई एयरलाइंस के जुड़ने से लोगों के लिए ज्यादा सीटें और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं नई एयरलाइंस के आने से एविएशन बाजार में तगड़ा कॉम्पिटीशन भी देखने को मिलेगा। लोगों के पास फ्लाइट चुनते वक्त भी कई ऑप्शन होंगे।

शंख एयर उत्तर प्रदेश की शंख एयरलाइन की शुरुआत 2026 की शुरुआती तीन महीनों में हो सकती है। अगले तीन साल में ये एयरलाइन अपने बेड़े में 20 से 25 विमान ला सकती है। शंख एयर का उद्देश्य देश में बड़े शहरों और राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

अलहिंद एयर अलहिंद एयर, केरल के अलहिंद ग्रुप की एयरलाइन है, जो कि पहले ट्रैवल और टूरिज्म के लिए भी काम कर चुकी है। इस एयरलाइन का उद्देश्य क्षेत्रीय और लो-कॉस्ट कनेक्टिविटी देना है, जिससे आम व्यक्ति भी फ्लाइट में सफर कर सके।