    इंडिगो से एअर इंडिया तक, 2025 में भारत की एयरलाइंस का पूरा रिपोर्ट कार्ड

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    2025 में भारत की एयरलाइंस, इंडिगो से लेकर एअर इंडिया तक, कैसा प्रदर्शन कर रही हैं, इसका एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है। यह रिपोर्ट भारतीय विमानन ...और पढ़ें

    2025 में भारतीय एविएशन इंडस्ट्री। जागरण

    नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क। 2025 में भारत का एविएशन इंडस्ट्री एक अहम मोड़ पर खड़ा है, जिसकी पहचान तेज ग्रोथ, बढ़ी हुई कनेक्टिविटी, बढ़ा हुआ कॉम्पिटिशन और प्राइवेट सेक्टर का बड़ा मर्जर है। फुल-सर्विस लेगेसी कैरियर से लेकर लो-कॉस्ट एयरलाइंस, कार्गो ऑपरेटर और चार्टर सर्विस प्रोवाइडर तक, भारतीय आसमान पहले कभी इतने अलग और डायनामिक नहीं थे।

    एअर इंडिया: राष्ट्रीय ध्वज वाहक की नई पहचान

    एअर इंडिया, जो 1932 में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज वाहक है, देश के सबसे पहचाने जाने वाले एविएशन ब्रांडों में से एक बना हुआ है। 102 से ज्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन के साथ, यह भारत के लॉन्ग-हॉल ऑपरेशन में सबसे आगे है।

    टाटा ग्रुप का एयरलाइन का महत्वाकांक्षी बदलाव, एअर इंडिया एक्सप्रेस और AIX कनेक्ट के इंटीग्रेशन के साथ, ग्लोबल कॉम्पिटिशन को बहाल करने और अपने बेड़े को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखता है।

    इंडिगो: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन

    इंडिगो ने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन के रूप में अपना दबदबा मजबूत किया है। घरेलू बाजार हिस्सेदारी का आधे से ज्यादा हिस्सा इसके पास है। 117 डेस्टिनेशन पर रोजाना 2,000 से ज्यादा फ्लाइट संचालित करके, यह लो-कॉस्ट कैरियर (LCC) सेगमेंट में दक्षता और विश्वसनीयता का प्रतीक बन गई है।

    इंडिगो का इंडिगो कार्गो के जरिए कार्गो ऑपरेशन में विस्तार, सेक्टर की बढ़ती लॉजिस्टिक्स मांग को दिखाता है।

    नए खिलाड़ियों का आगमन

    पिछले कुछ सालों में मजबूत नए खिलाड़ियों का भी स्वागत हुआ है। 2021 में लॉन्च हुई और दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा समर्थित अकासा एयर ने तेजी से 16 डेस्टिनेशन तक विस्तार किया है और अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। AIX कनेक्ट, जिसे पहले एयरएशिया इंडिया के नाम से जाना जाता था, अब एअर इंडिया के तहत पुनर्गठित होकर, बजट यात्रा सेगमेंट में टाटा ग्रुप की पकड़ को मजबूत कर रही है।

    कार्गो एविएशन सेक्टर में वृद्धि

    ई-कॉमर्स और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स विस्तार के कारण कार्गो एविएशन सेक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ब्लू डार्ट एविएशन, प्रधान एयर एक्सप्रेस, स्पाइसएक्सप्रेस, क्विकजेट एयरलाइंस और इंडिगो कार्गो तेजी से अपने ऑपरेशन का विस्तार कर रहे हैं। हालांकि, विदेशी कैरियर अभी भी लॉन्ग-हॉल कार्गो पर हावी हैं, जो भारतीय ऑपरेटरों के लिए महत्वपूर्ण विकास क्षमता को उजागर करता है।

    चार्टर एविएशन क्षेत्र में वृद्धि

    चार्टर एविएशन क्षेत्र में, पवन हंस, डेक्कन चार्टर्स, ताजएयर, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉर्प और क्लब वन एयर जैसी कंपनियां बिजनेस यात्रा, मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन और दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करती हैं। ये ऑपरेटर्स भारत के नॉन-शेड्यूल्ड एविएशन सेक्टर की रीढ़ हैं।

    रीजनल कनेक्टिविटी में वृद्धि

    UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) स्कीम के तहत रीजनल कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। FlyBig, IndiaOne Air, Alliance Air और Star Air जैसी एयरलाइंस टियर-2 और टियर-3 शहरों को जोड़ रही हैं, जिससे टूरिज्म, आर्थिक अवसरों और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को सपोर्ट मिल रहा है।

    2025 तक, भारत सिर्फ एक बड़ा एविएशन मार्केट नहीं रहेगा, यह एक एविएशन इकोसिस्टम बन जाएगा। मॉडर्न फ्लीट और अत्याधुनिक एयरपोर्ट से लेकर बढ़ती कार्गो डिमांड और तेजी से बढ़ते रीजनल नेटवर्क तक, भारतीय एविएशन बड़े पैमाने और संभावनाओं के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। भारतीय आसमान का भविष्य सिर्फ आशाजनक नहीं है, यह पहले ही उड़ान भर चुका है।

