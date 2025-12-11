Language
    फ्लाइट टिकट कम कीमत में पाने का सबसे धांसू तरीका? ऐसे करेंगे बुक तो बच सकते हैं हजारों

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:03 PM (IST)

    हवाई यात्रा अब महंगी हो गई है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टिकट सस्ते में बुक करने के तरीके हैं। मेकमायट्रिप, गोइबिबो, यात्रा, क्लियरट्रिप के अलावा Skyscan ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। हवाई यात्रा का खर्च आसमान छू रहा है। ऐसे में क्या महंगी कीमतों के बीच सस्ता टिकट पाना आसान है। हम आपको घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों टिकट सस्ते में बुक करने के गजब के तरीके बता रहे हैं।

    सारी वेबसाइट्स पर चुटकियों में फ्लाइट की कीमत कहां सस्ती चेक करें

    ज्यादातर लोग मेकमायट्रिप (MakeMyTrip), Goibibo, Yatra, Cleartrip जैसी साइट्स पर घंटों लगाकर सबसे सस्ता टिकट ढूंढते हैं। इसके पीछे की वजह लोगों को पता ही नहीं कि और भी कई पोर्टल हैं जहां कीमतें थोड़ी अलग-अलग होती हैं।

    Skyscanner पर कैसे चेक करें सस्ती फ्लाइट



    skyscanner की वेबसाइट पर जाएं
    अपना शहर, गंतव्य, तारीख और यात्रियों की संख्या डालें
    10-15 सेकंड में यह दर्जनों वेबसाइट्स स्कैन करके सबसे सस्ता ऑप्शन दिखा देगा
    पसंद आने पर उसी कीमत पर ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर बुकिंग पूरी कर लें

    दूसरा पावरफुल टूल - Google Flights



    Google Flight भी ठीक उसी तरह सारी वेबसाइट्स को एक साथ स्कैन करता है और सबसे कम कीमत दिखाता है।

     

    इनसे और भी सस्ता टिकट पाने के लिए क्या करें

    1. जितनी जल्दी बुक करें, उतना सस्ता पड़ेगा


    घरेलू यात्रा के लिए कम से कम 2-3 महीने पहले
    विदेश यात्रा के लिए 3-4 महीने पहले बुकिंग करें

    2. बार-बार सर्च करने की गलती मत करना

    कई बार हम एक ही रूट को 10-15 बार सर्च करते रहते हैं। एयरलाइंस के एल्गोरिदम इसे नोटिस करते हैं और कीमत अपने आप बढ़ा देते हैं। पहले से फैसला कर लें, एक बार सर्च करो और तुरंत बुक कर लें।

    3. मंगलवार, बुधवार या गुरुवार को उड़ान भरें

    वीकेंड (शुक्रवार-रविवार) पर डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए कीमतें ऊंची रहती हैं। मिड-वीक में अक्सर 15-30% तक सस्ता टिकट मिल जाता है।

     

