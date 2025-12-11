फ्लाइट टिकट कम कीमत में पाने का सबसे धांसू तरीका? ऐसे करेंगे बुक तो बच सकते हैं हजारों

नई दिल्ली। हवाई यात्रा का खर्च आसमान छू रहा है। ऐसे में क्या महंगी कीमतों के बीच सस्ता टिकट पाना आसान है। हम आपको घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों टिकट सस्ते में बुक करने के गजब के तरीके बता रहे हैं।

सारी वेबसाइट्स पर चुटकियों में फ्लाइट की कीमत कहां सस्ती चेक करें ज्यादातर लोग मेकमायट्रिप (MakeMyTrip), Goibibo, Yatra, Cleartrip जैसी साइट्स पर घंटों लगाकर सबसे सस्ता टिकट ढूंढते हैं। इसके पीछे की वजह लोगों को पता ही नहीं कि और भी कई पोर्टल हैं जहां कीमतें थोड़ी अलग-अलग होती हैं।

Skyscanner पर कैसे चेक करें सस्ती फ्लाइट



skyscanner की वेबसाइट पर जाएं

अपना शहर, गंतव्य, तारीख और यात्रियों की संख्या डालें

10-15 सेकंड में यह दर्जनों वेबसाइट्स स्कैन करके सबसे सस्ता ऑप्शन दिखा देगा

पसंद आने पर उसी कीमत पर ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर बुकिंग पूरी कर लें