वंदे भारत ट्रेन टिकट कम कीमत में पाने का सॉलिड तरीका, ऐसे करें बुकिंग, 300 रुपये तक कम हो जाएगा किराया

नई दिल्ली। वंदे भारत ट्रेन (Vande Bharat Train) में सफर करना सभी को पसंद है लेकिन महंगे किराये के चलते बहुत से मुसाफिर इसमें यात्रा करने से बचते हैं। लेकिन, क्या आपको पता है वंदे भारत ट्रेन में एक विकल्प के जरिए आपका किराया कम हो सकता है। ज्यादातर यात्री टिकट बुक करते समय इस ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते हैं और ज्यादा फेयर का भुगतान करते हैं। दरअसल, वंदे भारत में टिकट बुक करते समय खाने (Meal) का ऑप्शन मिलता है अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करते हैं तो टिकट का फेयर कम हो जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आइये आपको बताते हैं कैसे आप फूड के ऑप्शन को रिजेक्ट करके वंदे भारत में CC कैटेगरी के टिकट पर 300 रुपये तक बचा सकते हैं। टिकट बुकिंग प्रोसेस में रखें ध्यान वंदे भारत ट्रेन के टिकट की बुकिंग के दौरान IRCTC की वेबसाइट और ऐप दोनों पर फूड/बीवरेज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप 'I don't want Food/Beverages' का विकल्प चुनते हैं तो किराये से इस खाने की राशि कम हो जाएगी।