    वंदे भारत ट्रेन टिकट कम कीमत में पाने का सॉलिड तरीका, ऐसे करें बुकिंग, 300 रुपये तक कम हो जाएगा किराया

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    वंदे भारत ट्रेन के टिकट पर पैसा बचाने का तरीका यह है कि आप बुकिंग के दौरान खाने का विकल्प ना चुनें। अगर आप 'I don't want Food/Beverages' का ऑप्शन चुनत ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। वंदे भारत ट्रेन (Vande Bharat Train) में सफर करना सभी को पसंद है लेकिन महंगे किराये के चलते बहुत से मुसाफिर इसमें यात्रा करने से बचते हैं। लेकिन, क्या आपको पता है वंदे भारत ट्रेन में एक विकल्प के जरिए आपका किराया कम हो सकता है। ज्यादातर यात्री टिकट बुक करते समय इस ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते हैं और ज्यादा फेयर का भुगतान करते हैं। दरअसल, वंदे भारत में टिकट बुक करते समय खाने (Meal) का ऑप्शन मिलता है अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करते हैं तो टिकट का फेयर कम हो जाता है।

    आइये आपको बताते हैं कैसे आप फूड के ऑप्शन को रिजेक्ट करके वंदे भारत में CC कैटेगरी के टिकट पर 300 रुपये तक बचा सकते हैं।

    टिकट बुकिंग प्रोसेस में रखें ध्यान

    वंदे भारत ट्रेन के टिकट की बुकिंग के दौरान IRCTC की वेबसाइट और ऐप दोनों पर फूड/बीवरेज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप 'I don't want Food/Beverages' का विकल्प चुनते हैं तो किराये से इस खाने की राशि कम हो जाएगी।

    WhatsApp Image 2025-12-10 at 2.40.51 PM

    नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का फेयर 1778 रुपये है, इसमें खाने की लागत शामिल है। अगर आप फूड नहीं लेना चाहते हैं तो कुल किराया 1488 रुपये होगा यानी सीधे 290 रुपये कम हो जाएंगे। अगर आप दिल्ली से वाराणसी के 8 घंटे के सफर में ट्रेन में खाना नहीं लेना चाहते हैं तो टिकट पर 300 रुपये तक बचा सकते हैं।

    भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार लगातार हो रहा है और अब इन ट्रेनों की संख्या 164 हो गई है। हाल ही में पीएम मोदी ने नवंबर में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। स्वदेशी रूप से निर्मित इन सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों में ऑटोमेटिक गेट, रिक्लाइनिंग सीट और वाई-फाई जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं।

