Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक में भूली महंगी घड़ी, दूसरा लेकर उड़ गया दुबई; CCTV ने खोला राज

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:50 PM (IST)

    दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक यात्री की महंगी घड़ी चोरी हो गई। सुरक्षा जांच के दौरान ट्रे में छूटी घड़ी को दूसरे यात्री ने उठा लिया और दुबई जाने वाल ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक यात्री की महंगी घड़ी चोरी हो गई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के दौरान एक यात्री अपनी महंगी घड़ी ट्रे में भूल गया, जिसे पीछे चल रहे दूसरे यात्री ने चुपके से उठा लिया और फिर दुबई जाने वाली फ्लाइट में बैठ गया। यह पूरी घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित अक्षत प्रसाद बुधवार सुबह टर्मिनल 3 से यात्रा कर रहे थे। सिक्योरिटी चेक के दौरान उन्होंने अपनी घड़ी एक ट्रे में रखी, लेकिन जल्दबाजी में वे उसे वहीं भूल गए और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें अपनी घड़ी याद आई, तो वे तुरंत सिक्योरिटी होल्ड एरिया में वापस लौटे, लेकिन तब तक घड़ी गायब हो चुकी थी। अक्षत ने तुरंत वहां तैनात CISF कर्मियों से मदद मांगी। जब CISF ने CCTV फुटेज देखा, तो सच्चाई सामने आई।

    फुटेज में साफ दिख रहा था कि अक्षत के जाने के बाद एक दूसरे यात्री ने घड़ी उठाई और अपने साथ ले गया। जांच में पता चला कि वह यात्री एमिरेट्स एयरलाइंस की दिल्ली-दुबई फ्लाइट से यात्रा कर रहा था और चोरी की घड़ी पहनकर पहले ही विमान में सवार हो चुका था।

    पीड़ित ने सोशल मीडिया के ज़रिए एयरपोर्ट मैनेजमेंट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) को पूरी घटना की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, DIAL अधिकारियों ने यात्री को दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत या ऑनलाइन ई-FIR दर्ज कराने की सलाह दी।

    एयरपोर्ट पुलिस के मुताबिक, लिखित शिकायत मिलने के बाद आरोपी यात्री की पहचान करना मुश्किल नहीं होगा। टिकट डिटेल्स और पासपोर्ट डेटा के आधार पर पुलिस दुबई गए यात्री से संपर्क कर सकती है। अधिकारियों का कहना है कि चूंकि आरोपी का चेहरा CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है, इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है।