दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक में भूली महंगी घड़ी, दूसरा लेकर उड़ गया दुबई; CCTV ने खोला राज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के दौरान एक यात्री अपनी महंगी घड़ी ट्रे में भूल गया, जिसे पीछे चल रहे दूसरे यात्री ने चुपके से उठा लिया और फिर दुबई जाने वाली फ्लाइट में बैठ गया। यह पूरी घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित अक्षत प्रसाद बुधवार सुबह टर्मिनल 3 से यात्रा कर रहे थे। सिक्योरिटी चेक के दौरान उन्होंने अपनी घड़ी एक ट्रे में रखी, लेकिन जल्दबाजी में वे उसे वहीं भूल गए और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें अपनी घड़ी याद आई, तो वे तुरंत सिक्योरिटी होल्ड एरिया में वापस लौटे, लेकिन तब तक घड़ी गायब हो चुकी थी। अक्षत ने तुरंत वहां तैनात CISF कर्मियों से मदद मांगी। जब CISF ने CCTV फुटेज देखा, तो सच्चाई सामने आई।

फुटेज में साफ दिख रहा था कि अक्षत के जाने के बाद एक दूसरे यात्री ने घड़ी उठाई और अपने साथ ले गया। जांच में पता चला कि वह यात्री एमिरेट्स एयरलाइंस की दिल्ली-दुबई फ्लाइट से यात्रा कर रहा था और चोरी की घड़ी पहनकर पहले ही विमान में सवार हो चुका था।

पीड़ित ने सोशल मीडिया के ज़रिए एयरपोर्ट मैनेजमेंट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) को पूरी घटना की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, DIAL अधिकारियों ने यात्री को दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत या ऑनलाइन ई-FIR दर्ज कराने की सलाह दी।