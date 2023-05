मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार की नजर, अमित शाह ने इंफाल में डाला डेरा; 10-10 लाख रुपये मुआवजे का एलान

इंफाल, एएनआई। Manipur Violence: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मणिपुर की राजधानी इंफाल में महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। शाह राज्य के चार दिवसीय दौरे पर सोमवार को यहां पहुंचे, जहां जातीय समुदायों के बीच हिंसा देखी गई। ताजा हिंसा ने पूर्वोत्तर राज्य को दहला दिया है।

मणिपुर की राजधानी इंफाल में कर्फ्यू में ढील दी गई, जिसके बाद लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। ख्वैरामबंद बाजार क्षेत्र में भी लोग सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकले।

