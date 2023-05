हिंसा प्रभावित मणिपुर पहुंचे अमित शाह; सीएम बीरेन सिंह के साथ की उच्च स्तरीय बैठक, राज्यपाल से भी की मुलाकात

इंफाल, एएनआई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्य के मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने राज्य में सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए आगे की योजनाओं पर चर्चा की। चार दिवसीय दौरे पर मणिपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने राज्यपाल अनुसुइया उइके से भी मुलाकात की।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले कुछ हफ्तों से जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर के चार दिवसीय दौरे पर आज इंफाल पहुंचे हैं। राज्य के अपने चार दिवसीय लंबे दौरे के पहले दिन शाह ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और खुफिया ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका सहित अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक की अध्यक्षता की। मालूम हो कि मणिपुर में एक जून तक रहने के दौरान गृह मंत्री कई दौर की सुरक्षा बैठ की अध्यक्षता करेंगे।

Union Home Minister Amit Shah chairs a meeting with the CM and ministers of Manipur, senior leaders and officials in Imphal.#Manipur pic.twitter.com/nHSdQY5Zpe