Pune Civic Polls: सीएम फडणवीस पर बनाया पुराना वीडियो वायरल, BJP ने काटा महिला नेता का टिकट
भारतीय जनता पार्टी ने पुणे निकाय चुनाव में अपनी उम्मीदवार पूजा मोरे जाधव का टिकट रद्द कर दिया है। 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए वार्ड नंबर 2 से ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने पुणे निकाय चुनाव से अपनी महिला उम्मीदवार पूजा मोरे जाधव का टिकट वापस ले लिया है। पूजा मोरे जाधव 15 जनवरी को होने वाले BMC चुनावों के लिए सहयोगी पार्टी आरपीआई के कोटे के तहत वार्ड नंबर 2 से चुनाव मैदान में थीं।
पूजा जाधव को भाजपा द्वारा AB फॉर्म (नामांकन दाखिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज) प्राप्त हुआ था। लेकिन पूजा का सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद इस सीट से उनकी उम्मीदवारी वापस ले ली गई।
बीजेपी उम्मीदवार का वायरल हुआ पुराना वीडियो
पूजा जाधव के मराठा आरक्षण आंदोलन के समय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में पूजा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करती नजर आईं। इस पुराने वीडियो सामने आने के बाद पूजा की उम्मीदवारी विवादों में घिर गई।
बीजेपी ने काटा टिकट
केंद्रीय मंत्री और पुणे से भाजपा सांसद मुरलीधर मोहोल ने इस बात पुष्टि की कि पूजा जाधव ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। पूजा मोरे जाधव ने इस घटना के बाद खुद को सोशल मीडिया ट्रोल का शिकार बताया।
पूजा ने कहा कि 'उन्होंने मेरे बारे में गलत जानकारी फैलाई और यह दिखाने की कोशिश की कि मैं भाजपा की विचारधारा में विश्वास नहीं करती। ट्रोलिंग को देखते हुए, मैंने सोच-समझकर अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया।'
पूजा जाधव ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बारे में यह सभी बातें किसी और ने कही थी, लेकिन इन बातों को उनके नाम से जोड़कर दिखाया गया।
