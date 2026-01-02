Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Pune Civic Polls: सीएम फडणवीस पर बनाया पुराना वीडियो वायरल, BJP ने काटा महिला नेता का टिकट

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:32 AM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी ने पुणे निकाय चुनाव में अपनी उम्मीदवार पूजा मोरे जाधव का टिकट रद्द कर दिया है। 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए वार्ड नंबर 2 से ...और पढ़ें

    Hero Image

    बीजेपी ने काटा महिला नेता का टिकट (फोटो-पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने पुणे निकाय चुनाव से अपनी महिला उम्मीदवार पूजा मोरे जाधव का टिकट वापस ले लिया है। पूजा मोरे जाधव 15 जनवरी को होने वाले BMC चुनावों के लिए सहयोगी पार्टी आरपीआई के कोटे के तहत वार्ड नंबर 2 से चुनाव मैदान में थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूजा जाधव को भाजपा द्वारा AB फॉर्म (नामांकन दाखिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज) प्राप्त हुआ था। लेकिन पूजा का सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद इस सीट से उनकी उम्मीदवारी वापस ले ली गई।

    बीजेपी उम्मीदवार का वायरल हुआ पुराना वीडियो

    पूजा जाधव के मराठा आरक्षण आंदोलन के समय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में पूजा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करती नजर आईं। इस पुराने वीडियो सामने आने के बाद पूजा की उम्मीदवारी विवादों में घिर गई।

    बीजेपी ने काटा टिकट

    केंद्रीय मंत्री और पुणे से भाजपा सांसद मुरलीधर मोहोल ने इस बात पुष्टि की कि पूजा जाधव ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। पूजा मोरे जाधव ने इस घटना के बाद खुद को सोशल मीडिया ट्रोल का शिकार बताया।

    पूजा ने कहा कि 'उन्होंने मेरे बारे में गलत जानकारी फैलाई और यह दिखाने की कोशिश की कि मैं भाजपा की विचारधारा में विश्वास नहीं करती। ट्रोलिंग को देखते हुए, मैंने सोच-समझकर अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया।'

    पूजा जाधव ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बारे में यह सभी बातें किसी और ने कही थी, लेकिन इन बातों को उनके नाम से जोड़कर दिखाया गया।

    यह भी पढ़ें- बीएमसी में होगा महामुकाबला, 32 सीट पर महायुति और उद्धव की शिवसेना-मनसे के बीच होगी कड़ी टक्कर

    यह भी पढ़ें- राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर भड़की भाजपा, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप