    बीएमसी में होगा महामुकाबला, 32 सीट पर महायुति और उद्धव की शिवसेना-मनसे के बीच होगी कड़ी टक्कर

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:54 AM (IST)

    मुंबई नगर निकाय की 227 में से 32 सीटों पर भाजपा-शिवसेना गठबंधन और शिवसेना (उद्धवबालासाहेबठाकरे)-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) गठबंधन के बीच सीधा मु ...और पढ़ें

    बीएमसी चुनाव में महायुति और उद्धव की शिवसेना-मनसे के बीच होगी होगा सीधा मुलाबला (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, मुंबई। मुंबई नगर निकाय की 227 में से 32 सीटों पर भाजपा-शिवसेना गठबंधन और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा।

    इन सीटों पर कोई मजबूत तीसरे मोर्चे का उम्मीदवार मैदान में नहीं होगा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस-वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) गठबंधन ने इन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं।

    महायुति के घटक दल भाजपा और एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना ने बीएमसी चुनावों के लिए साझा मोर्चा बनाया है। जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की मनसे ने मराठी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के नाम पर गठबंधन किया है।

    सूत्रों के अनुसार, वीबीए के लिए मुंबई में उसके हिस्से में आई 62 सीट में से 21 सीट पर उम्मीदवार उतारना आसान नहीं रहा। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में अनुपयुक्त उम्मीदवार उतारने के स्थान पर वीबीए ने वहां उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसल किया, जबकि कुछ सीटों पर दस्तावेज में कमी की वजह से समस्या आई।

    कांग्रेस ने मुंबई में अब तक 143 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की

    स्थिति को भांपते हुए वीबीए ने मंगलवार सुबह कांग्रेस को अवगत कराया कि वह केवल पांच सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शेष 16 सीटों पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने को कहा। कांग्रेस ने मुंबई में अब तक 143 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है।

    वीबीए 46 सीट पर चुनाव लड़ रही है

    वीबीए 46 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि वाम दलों और राष्ट्रीय समाज पार्टी सहित अन्य सहयोगियों को छह सीटें दी गई हैं। इस तरह कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुल 195 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। इस कारण ऐसी 32 सीट हैं जिन पर किसी बड़े तीसरे मोर्चे ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिससे वोट बंटवारे की संभावना नहीं है।

    शिवसेना उम्मीदवार फाड़कर निगल गया प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी का एबी फार्म

    पुणे नगर निगम चुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार का एबी फार्म फाड़कर निगलने के आरोप में पार्टी के ही एक प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना धनकावाड़ी सहकारनगर वार्ड कार्यालय में हुई।

    बाद में शिवसेना उम्मीदवार उद्धव कांबले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुणे शहर की वार्ड संख्या 34 में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए शिवसेना के दो उम्मीदवारों को एबी फार्म जारी किए गए थे। इसी बात को लेकर शिवसेना के उम्मीदवारों कांबले और मच्छिंद्र धवले के बीच तीखी बहस हुई।

    फार्म ए और बी आवश्यक दस्तावेज हैं

    पुलिस ने बताया कि बहस के दौरान कांबले ने धवले के एबी फार्म छीन लिए। उसे फाड़ दिया और निगल लिया। फार्म ए और बी आवश्यक दस्तावेज हैं। इससे कोई राजनीतिक दल किसी उम्मीदवार को चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित करता है। 