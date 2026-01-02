Language
    राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर भड़की भाजपा, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:21 AM (IST)

    राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर भड़की भाजपा (फाइल फोटो)

    एएनआई, चेन्नई। भाजपा के प्रवक्ता सीआर केसवान ने गुरुवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक नाना पटोले के उस बयान की निंदा की, जिसमें उन्होंने लोकसभा के नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी। उन्होंने इसे हिंदू भावनाओं का गंभीर अपमान करार दिया।

    नाना पटोले ने कहा था कि राहुल गांधी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जैसे भगवान राम ने दमन करने के लिए काम किया था।

    भाजपा नेता ने एक्स पर पोस्ट में नाना पटोले से पूछा कि राहुल गांधी ने अब तक अयोध्या राम मंदिर का दौरा क्यों नहीं किया। सीआर केसवान ने एक्स पर लिखा, नाना पटोले द्वारा भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से करना करोड़ों हिंदू भक्तों की आस्था और भावनाओं के प्रति एक अक्षम्य, गंभीर अपमान है।

    नाना पटोले ने पहले हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राम मंदिर दौरे के बाद अयोध्या राम मंदिर के शुद्धिकरण की अपमानजनक मांग की थी। नाना पटोले के अपमानजनक बयान और कपटी मानसिकता को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता और यह अत्यंत निंदनीय है।

    क्या नाना पटोले राहुल गांधी से पूछने की हिम्मत करेंगे कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मजाक क्यों उड़ाया, एक नाच-गाना कार्यक्रम या यह कि राहुल गांधी ने अब तक अयोध्या राम मंदिर का दौरा क्यों नहीं किया? नाना पटोले ने राहुल गांधी के राम मंदिर न जाने के सवाल पर कहा था कि कांग्रेस भगवान राम का कार्य कर रही है।