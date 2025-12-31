महाराष्ट्र में सियासी उठा-पटक: BMC चुनाव में NCP की डबल फाइट, महायुती में भी नहीं बैठ रही युति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को नगर निगम के चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य में सियासी उठा-पटक का दौर जारी है। नगर निगम के चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरणों में उथल-पुथल मची हुई है। सत्ताधारी पार्टी महायुति और विपक्षी एमवीए ने यूनिफॉर्म सीट शेयरिंग का फॉर्मूला छोड़ दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार, 30 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। इसके बाद, पार्टियों ने अलग-अलग शहरों को देखते हुए गठबंधन बनाए। इसके चलते इस चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच दोस्ती और दुश्मनी एक ही दिन देखने को मिली।