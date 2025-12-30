Language
    पुणे नगर निगम चुनाव: नामांकन के आखिरी दिन फुट-फुटकर क्यों रोने लगी शिंदे गुट की महिला नेता?

    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:52 PM (IST)

    पुणे नगर निगम चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन शिवसेना (शिंदे गुट) की नेता पद्मा शेल्के चुनाव कार्यालय के बाहर रोती हुई दिखीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार ...और पढ़ें

    पुणे नगर निगम चुनाव में शिंदे गुट की नेता पद्मा शेल्के के फॉर्म चोरी का आरोप लगाया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे नगर निगम चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) की महिला नेता पद्मा शेल्के को चुनाव कार्यालय के बाहर फूट-फूटकर रोते हुए देखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उनका आधिकारिक 'एबी फॉर्म' चोरी हो गया था।

    दरअसल, पुणे नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन भारी अफरा-तफरी के बीच एकनाथ शिंदे गुट की महिला नेता पद्मा शेल्के अचानक भावुक हो गईं और चुनाव कार्यालय के बाहर रोने लगीं। पद्मा शेल्के ने आरोप लगाया कि उनकी उम्मीदवारी को जानबूझकर बाधित किया गया था। आज नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था।

    पद्मा शेल्के ने दावा किया कि वह पिछले कई महीनों से अपने वार्ड में दिन-रात मेहनत कर रही थी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिल गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म उन तक पहुंचने से पहले ही, साजिश के तहत उसे किसी अन्य उम्मीदवार को भेज दिया गया। शेल्के ने कहा कि जिसने काम नहीं किया उन्हें फॉर्म मिल गए, लेकिन मुझ जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ है।

    शेल्के ने पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वरिष्ठ नेताओं से गुहार लगाने के बावजूद उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। शेल्के ने अब पुलिस में शिकायत दर्ज की बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम मेरे फॉर्म पर है और मुझे इसे वापस लेना ही होगा।

    बता दें कि शिंदे गुट कई उम्मीदवारों को एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए फॉर्म मिलने की खबरें सामने आई हैं, जिससे चुनाव कार्यालयों में व्यापक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं, अब शेल्के के आरोपों ने अब पार्टी के भीतर की गुटबाजी और प्रशासनिक अव्यवस्था को सबके सामने ला दिया है।

    यह भी पढ़ें- पुणे नगर निगम चुनाव: शरद पवार-अजीत पवार गुटों की गठबंधन वार्ता विफल, शरद गुट एमवीए की ओर लौटा