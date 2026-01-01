कोलकाता में 18 साल में सबसे ठंडी एक जनवरी, 31 दिसंबर को 11-डिग्री रहा तापमान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता में पिछले 18 साल में सबसे ठंडी एक जनवरी रही। गुरुवार प्रात:काल कोलकाता में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.6 डिग्री कम है।

कोलकाता में सबसे ठंडा न्यू ईयर

पिछले 18 साल में एक जनवरी को कोलकाता में इतनी ठंड नहीं पड़ी है। इससे पहले 2008 में एक जनवरी को कोलकाता में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।

31 दिसंबर को 11 डिग्री तापमान

हालांकि इस मौसम में कोलकाता में सबसे ज्यादा ठंड पिछले साल 31 दिसंबर 2025 को दर्ज हुई थी। उस दिन तापमान 11 डिग्री पर उतर आया था। वहीं नए साल के पहले दिन कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 300 को पार कर गया है, जो प्रदूषण की बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है।