कोलकाता में 18 साल में सबसे ठंडी एक जनवरी, 31 दिसंबर को 11-डिग्री रहा तापमान

कोलकाता में इस साल 1 जनवरी पिछले 18 वर्षों में सबसे ठंडी रही, न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2.6 डिग्री कम था। इससे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता में पिछले 18 साल में सबसे ठंडी एक जनवरी रही। गुरुवार प्रात:काल कोलकाता में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.6 डिग्री कम है।
पिछले 18 साल में एक जनवरी को कोलकाता में इतनी ठंड नहीं पड़ी है। इससे पहले 2008 में एक जनवरी को कोलकाता में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।
हालांकि इस मौसम में कोलकाता में सबसे ज्यादा ठंड पिछले साल 31 दिसंबर 2025 को दर्ज हुई थी। उस दिन तापमान 11 डिग्री पर उतर आया था। वहीं नए साल के पहले दिन कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 300 को पार कर गया है, जो प्रदूषण की बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है।
जादवपुर इलाके में यह सर्वोच्च 380 दर्ज हुआ। इसी तरह बिधाननगर में 353, बालीगंज में 361, फोर्ट विलियम में 321, रवींद्र भारती में 348, विक्टोरिया मेमोरियल में 343 व रवींद्र सरोवर में 310 दर्ज हुआ। मालूम हो कि एक्यूआइ का 300 से ऊपर का स्तर 'बेहद खराबÓ की श्रेणी में आता है। कोहरे का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है, जिसका यातायात पर व्यापक असर पड़ रहा है।
